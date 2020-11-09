Ротенберг: Команда на МЧМ-2021 уже на 99,9% сформирована

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной Россиирассказал, как будет проходить подготовка молодежной команды к предстоящему чемпионату мира.

По словам Ротенберга, молодежная сборная России может провести несколько товарищеских матчей с командами ВХЛ.

«Это был изначальный план. Так как у нас все турниры были отменены, мы искали соперников. Это непростая задача. Но сейчас команда провела эти матчи, и надо смотреть, нужны ли еще дополнительные игры. Мы это еще будем обсуждать с тренерским штабом.

Будут матчи между собой, чтобы отрабатывать какие-то нюансы. Также, возможно, у нас будут какие-то тренировочные игры уже в самом "пузыре" в Эдмонтоне до начала чемпионата мира. Все наши соперники находятся в одинаковых условиях, тут надо смотреть детали. Мы сейчас будем общаться с нашими коллегами из Ассоциации хоккея Канады и Международной федерации хоккея. Будем обсуждать все детали.

Что касается игроков, выступающих в Северной Америке, то здесь много деталей. Надо общаться и смотреть, кто вообще играет. Сейчас на Кубке "Карьялы" у нас почти все игроки имеют игровую практику. Для тех, кто играл меньше, Федерация хоккея России организовала сборы, где они поддерживали форму.

Надо разговаривать с тренерским штабом. Всегда могут быть какие-то форс-мажорные обстоятельства, мы работаем по факту. Сейчас мы видим, что команда на молодежный чемпионат мира уже на 99,9% сформирована. Она прошла сборы в Сочи, прошла сборы сейчас, провела спарринги. Формируется коллектив, командный дух, сплоченность.

Но мы будем смотреть по факту. Бывает, что жизнь диктует нам свои условия. Мы делаем только то, что от нас самих зависит», — приводит слова Ротенберга ТАСС. 0