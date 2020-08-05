ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джо Брайан«Фулхэм» с первой попытки вернулся в АПЛ, «Брентфорд» не смог снять проклятие плей-офф
  • 17:32
    • «Спартак» согласовал трансфер бразильского защитника — СМИ
  • 17:19
    • «Ротор» арендовал Гогуа
  • 15:47
    • Московское «Динамо» приблизилось к подписанию Моро
  • 15:31
    • Кубок России: состоялась жеребьевка 1/64 финала
  • 13:35
    • Стали известны судьи на матчи Лиги Чемпионов
    Все новости спорта

    Сборная России U-20 забросила десять шайб в ворота «Сочи»

    Хоккей Сборная России Сочи
    В рамках предсезонного турнира Parimatch Sochi Hockey Open олимпийская сборная России (U-20) разгромно обыграла ХК «Сочи», который представлен молодежным составом.

    ХК «Сочи» — Россия U-20
    ХК «Сочи» — Россия U-20

    Встреча завершилась со счетом 10:0.

    В составе победителей по разу отличились Ярослав Лихачев, Илья Сафонов, Ян Кузнецов, Егор Афанасьев, Иван Рогов, Михаил Абрамов, Максим Грошев, Родион Амиров, Владислав Фирстов и Алексей Цыплаков.

    Днем ранее сборная России U-20 обыграла «Сочи» со счетом 6:0.

    Parimatch Sochi Hockey Open
    «Сочи» — Россия U20 — 0:10 (0:5, 0:2, 0:3)
    Голы: Лихачев — 2 (Афанасьев, Цыплаков), 8:36 — 0:1. Сафонов — 2 (Зайцев, Фирстов), 9:39 — 0:2. Кузнецов — 1 (бол., Фирстов), 11:28 — 0:3. Афанасьев — 2 (Абрамов), 15:48 — 0:4. Рогов — 1 (Спиридонов, Николаев), 19:44 — 0:5. Абрамов — 3 (Грошев, Амиров), 21:31 — 0:6. Грошев — 3 (Абрамов, Амиров), 25:48 — 0:7. Амиров — 3 (Грошев, Абрамов), 46:21 — 0:8. Фирстов — 1 (Сафонов), 53:24 — 0:9. Цыплаков — 1 (Афанасьев, Лихачев), 59:23 — 0:10Вратари: Шаймарданов — АскаровБроски: 12 (2+7+3) — 51 (22+12+17)
    0
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пройдет ли «Интер» испанского неудачника?
  • «Интер» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Манкунианцы» вновь разгромят ЛАСК?
  • «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • В Киеве соперников ждет равная битва
  • «Шахтер» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.54
  • Экспресс дня 5 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ЛАСК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Шахтер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.71
  • Прогноз на матч Копенгаген — Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Миннесота — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч ЭБ/Стреймур — КИ Клаксвик
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Викингур — ХБ Торсхавн
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч АБ Аргир — Скала
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие