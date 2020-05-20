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    Фазель: Обсуждать возможный перенос ЧМ-2023 в Швейцарию слишком рано

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    Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал информацию о возможном переносе чемпионата мира-2023 из России в Швейцарию.

    Рене Фазель
    Рене Фазель

    Ранее финская газета Iltalehti написала о желании Швейцарии забрать у России право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге из-за задержки со строительством новой арены?

    «По состоянию на сегодняшний день этого нет. Швейцарская федерация занимается тем, что после отмены ЧМ-2020 готовит заявку на проведение турнира в 2026 году. До этой даты уже все расписано.

    В 2021 — Белоруссия и Латвия, в 2022 — Финляндия, в 2023 — Россия, в 2024 — Чехия, в 2025 — Швеция. На мой взгляд, обсуждать возможный перенос какого-то турнира в другую страну слишком рано.

    Если арена не будет готова — это уже другой вопрос. Но я знаю русских и их умение все делать быстро.

    Помните Олимпиаду в Сочи, когда в один момент уже никто не верил, что удастся возвести какие-то сооружения в срок? В итоге все было сделано вовремя.

    Прежде, чем что-то решать, надо сначала тщательно обсудить данный вопрос. Более ясной ситуация станет через два-три месяца. Надо посмотреть, как продвинется строительство арены и насколько серьезен интерес к турниру.

    В сложившихся обстоятельствах может произойти что угодно. Но пока наш план относительно чемпионатов мира до 2025 года остается прежним.

    Сейчас надо решать более важные вопросы, чем задумываться о проведении ЧМ-2023. Роман Ротенберг читает финскую прессу, поэтому он сам меня набрал и спросил о том, что происходит. Не знаю, не знаю (по-русски)», — приводит слова Фазеля «Спорт-Экспресс». 0

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