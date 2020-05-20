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    Источник: Швейцария надеется провести ЧМ-2023 вместо России

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    Швейцария надеется провести чемпионат мира по хоккею в 2023 году вместо России, сообщает финское издание Iltalehti.

    Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола
    Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола

    Согласно швейцарским источникам, строительство арены в Санкт-Петербурге отстает от графика.

    Кроме того, турнир может быть перенесен в связи с решением ВАДА лишить Россию права проведения крупных спортивных турниров на 4 года.

    «Если ВАДА не изменит своего решения, Россия не сможет принять у себя чемпионат мира в 2023 году.

    ИИХФ, вероятно, не имеет ничего против переноса ЧМ-2023 из России в Швейцарию. Однако до сих пор разговоров на этот счет было немного», — сказал вице-президент ИИХФ Калерво Куммола.

    Напомним, 22 марта было объявлено, что ЧМ-2020, который должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне, отменен из-за пандемии коронавируса.

    Места проведения чемпионатов мира с 2021 по 2025 годы были утверждены ранее.

    В 2021 году турнир должен пройти в Минске и Риге, в 2022-м — в Финляндии (Хельсинки и Тампере), в 2023-м — в России (Санкт-Петербург), в 2024-м — в Чехии (Прага и Острава), в 2025-м — в Швеции и Дании (города пока не определены). 0

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