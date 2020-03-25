Зарипов: Нужно отнестись к завершению сезона с пониманием

Капитанпрокомментировал досрочное завершение сезона в КХЛ.

«Лига приняла правильное решение — в связи с происходящим по всему миру, в нашей стране: случаев заболевания коронавирусом в России хоть и немного, но они выявляются. Если мы сейчас не обезопасим друг друга и самих себя, последствия могут быть очень серьезными, масштабы распространения заболевания — более глобальными», — сказал Зарипов.

«Я считаю, всей хоккейной семьей мы должны отнестись к этому с большой ответственностью и пониманием, сохранять своих близких, а особенно пожилых людей, и помочь им в это тяжелое время», — приводит слова Зарипова официальный сайт «Ак Барса». 0