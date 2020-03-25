КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Санчо — главное лицо в атаке «Боруссии»«Боруссия» Дортмунд способна выиграть чемпионство
  • 12:39
    • КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/20
  • 16:26
    • Сезон Серии А может быть не доигран
  • 15:16
    • Зарипов: Нужно отнестись к завершению сезона с пониманием
  • 14:51
    • Фазель: КХЛ приняла верное решение
  • 13:41
    • Отец Хабиба: Боя в США не будет — это железно
    Все новости спорта

    Зарипов: Нужно отнестись к завершению сезона с пониманием

    Хоккей КХЛКоронавирус в спорте Ак Барс Прогнозы на КХЛ
    Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал досрочное завершение сезона в КХЛ.

    Данис Зарипов
    Данис Зарипов

    «Лига приняла правильное решение — в связи с происходящим по всему миру, в нашей стране: случаев заболевания коронавирусом в России хоть и немного, но они выявляются. Если мы сейчас не обезопасим друг друга и самих себя, последствия могут быть очень серьезными, масштабы распространения заболевания — более глобальными», — сказал Зарипов.

    «Я считаю, всей хоккейной семьей мы должны отнестись к этому с большой ответственностью и пониманием, сохранять своих близких, а особенно пожилых людей, и помочь им в это тяжелое время», — приводит слова Зарипова официальный сайт «Ак Барса». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Очередной рубеж пройден. Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
  • 23/02/2020 в 13:48
    •
  • Прогноз
  • Экспресс дня 26 марта
  • 3.84
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержит ли «Дирианген» первую строчку?
  • Экспресс дня 26 марта. Прогноз и ставки
  • 3.84
    •
  • Nigma должна начать удачно
  • Team Liquid — Nigma. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Vici Gaming проверит на прочность недавно собранный PSG.LGD
  • PSG LGD — Vici Gaming. Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Футбол «Ньюкасл» вернулся в борьбу за плей-офф. «Джетс» заставили замолчать МакларенаЧемпионат Австралии по футболу имеет свои интриги Вчера в 13:340
  • 16:44
    • Гран-при Канады могут перенести
  • 16:12
    • «Тоттенхэм» может обменяться игроками с «Реалом»
  • 15:52
    • Айдамиров: Если ситуация не позволить играть, нужно обнулить чемпионат
    Гарет Бэйл Футбол Куда лучше перейти Бэйлу?Четыре варианта для валлийца Вчера в 06:040
  • Экспресс дня

  • Удержит ли «Дирианген» первую строчку?
  • 3.84
    •
  • 15:41
    • «Химки» остановили тренировочный процесс из-за коронавируса
  • 15:01
    • Тедеско: Я горд, что возглавляю «Спартак»
  • 14:38
    • Бах: Вариант полной отмены Олимпиады никто даже не предлагал
    Пустующая база «Баварии» Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 24 мартаФутбол меняет первоначальные даты возвращения матчей на более отдаленные сроки. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике Вчера в 21:550
  • 14:25
    • ФХР поддержала решение КХЛ завершить сезон
  • 13:58
    • «Барселона» готова выставить на трансфер восьмерых футболистов — СМИ
  • 13:22
    • «Челси» заинтересован в подписании игрока «Аякса»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.87
  • Прогноз на матч Лейкерс — Санз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.55
  • Прогноз на матч Team Liquid — Nigma
  • Прочие
  • Сегодня в 20:00
    •  2.16
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 21:00
    •  3.84
  • Экспресс дня 26 марта
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие