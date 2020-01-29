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    «Ак Барс» обыграл «Витязь»

    Хоккей КХЛ Ак Барс Витязь Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» одержал выездную победу над «Витязем» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»

    В составе победителей отличились Кирилл Петров, Джастин Азеведо, Станислав Галиев и Патрис Кормье.

    У хозяев забивали Йоонас Няттинен и Александр Евсеевнков.

    Казанский клуб одержал пятую победу подряд и набрал 78 очков в 52 играх. Команда поднялась на первое место в таблице Восточной конференции.

    «Витязь» с 58 очками идет на 7-м месте в таблице Западной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
    Голы: Няттинен — 7 (Бывальцев, Варфоломеев), 0:48 — 1:0. Петров — 11 (Виртанен, Азеведо), 15:35 — 1:1. Азеведо — 11 (мен., Петров), 30:37 — 1:2. Евсеенков — 1 (бол.), 34:51 — 2:2. Галиев — 13 (Марушев, Рукавишников), 35:56 — 2:3. Кормье — 11 (бол., Викстранд, Петров), 48:23 — 2:4Вратари: Ежов (56:44 — 57:50) — БиляловБроски: 36 (14+13+9) — 25 (4+15+6)Штраф: 41 — 16
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