«Ак Барс» обыграл «Витязь»

Казанскийодержал выездную победу над(4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Кирилл Петров, Джастин Азеведо, Станислав Галиев и Патрис Кормье.

У хозяев забивали Йоонас Няттинен и Александр Евсеевнков.

Казанский клуб одержал пятую победу подряд и набрал 78 очков в 52 играх. Команда поднялась на первое место в таблице Восточной конференции.

«Витязь» с 58 очками идет на 7-м месте в таблице Западной конференции.