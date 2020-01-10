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    «Сибирь» дома обыграла «Локомотив»

    Хоккей КХЛ Сибирь Локомотив Прогнозы на КХЛ
    «Сибирь» одержала домашнюю победу над «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

    «Сибирь» дома обыграла «Локомотив»
    «Сибирь» дома обыграла «Локомотив»

    На 23-й минуте Никита Шашков вывел хозяев вперед, а уже через минуту Григорий Денисенко восстановил равновесие. Исход матча решился в начале третьего периода. Победную шайбу на свой счет записал Виктор Комаров.

    Для команды Николая Заварухина это вторая победа подряд. «Локомотив» прервал серию из трех побед.

    «Сибирь» поднялась на шестое место в Восточной конференции. «Локомотив» — шестой в Западной конференции.

    13 января «Сибирь» отправится на выезд к «Куньлуню», ярославцы днем ранее сыграют с «Барысом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Шашков — 1 (Демидов, Алексеев), 23:33 — 1:0. Денисенко — 5, 23:49 — 1:1. Комаров — 6 (Миловзоров, Алексеев), 45:31 — 2:1Вратари: Сятери — Лазушин (59:02)Штраф: 14-8Броски: 31 (5+9+17) — 21 (11+7+3)
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