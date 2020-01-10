«Сибирь» дома обыграла «Локомотив»
ХК «Сибирь»
На 23-й минуте Никита Шашков вывел хозяев вперед, а уже через минуту Григорий Денисенко восстановил равновесие. Исход матча решился в начале третьего периода. Победную шайбу на свой счет записал Виктор Комаров.
Для команды Николая Заварухина это вторая победа подряд. «Локомотив» прервал серию из трех побед.
«Сибирь» поднялась на шестое место в Восточной конференции. «Локомотив» — шестой в Западной конференции.
13 января «Сибирь» отправится на выезд к «Куньлуню», ярославцы днем ранее сыграют с «Барысом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Шашков — 1 (Демидов, Алексеев), 23:33 — 1:0. Денисенко — 5, 23:49 — 1:1. Комаров — 6 (Миловзоров, Алексеев), 45:31 — 2:1Вратари: Сятери — Лазушин (59:02)Штраф: 14-8Броски: 31 (5+9+17) — 21 (11+7+3)