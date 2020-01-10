«Сибирь» дома обыграла «Локомотив»

одержала домашнюю победу надв матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

На 23-й минуте Никита Шашков вывел хозяев вперед, а уже через минуту Григорий Денисенко восстановил равновесие. Исход матча решился в начале третьего периода. Победную шайбу на свой счет записал Виктор Комаров.

Для команды Николая Заварухина это вторая победа подряд. «Локомотив» прервал серию из трех побед.

«Сибирь» поднялась на шестое место в Восточной конференции. «Локомотив» — шестой в Западной конференции.

13 января «Сибирь» отправится на выезд к «Куньлуню», ярославцы днем ранее сыграют с «Барысом».