Квартальнов: Казнить надо всех, и первым вешать меня

Главный тренер «Ак Барса»высказался после поражения от(1:4).

«Первые 10 минут нам удались. К сожалению, потом у нас не нашлось… Ничего не нашлось. Зарипов не забил, вратарь не подвыручил, не помог — и рассыпались.

Как понять, Аверин будет наказан? Казнить всех надо сегодня, и первым меня вешать — веревку, мыло купить и…

Почему Аверин-то? Козла отпущения надо найти? Я думаю, что мы все сегодня, и я в том числе. Наверное, надо немного сыграть было по-другому со второго периода», — цитирует специалиста пресс-служба «Ак Барса». 0