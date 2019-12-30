«Барыс» на своем льду обыграл «Куньлунь»

Казахстанскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл китайский клубсо счетом 2:1.

В составе победителей отличились Корбэн Найт, а также Дастин Бойд. У гостей это сделал Кори Кейн.

Команда Андрея Скабелки выиграла второй матч кряду и занимает 3-е место в таблице Востока, набрав 55 очков.

Клуб из Пекина уступил в четвертом поединке за последние пять матчей и расположился на 5-й позиции — 48 очков.