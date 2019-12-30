«Барыс» на своем льду обыграл «Куньлунь»

В составе победителей отличились Корбэн Найт, а также Дастин Бойд. У гостей это сделал Кори Кейн.
Команда Андрея Скабелки выиграла второй матч кряду и занимает 3-е место в таблице Востока, набрав 55 очков.
Клуб из Пекина уступил в четвертом поединке за последние пять матчей и расположился на 5-й позиции — 48 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Голы: Кейн — 4 (Райнхарт, Вонг), 1:48 — 0:1. Найт — 13 (Старченко, Дитц), 14:50 — 1:1. Бойд — 6 (бол., Петухов, Дитц), 17:25 — 2:1Вратари: Паскуале — Смит (58:25)Броски: 37 (21+10+6) — 26 (2+13+11)Штраф: 4 — 22