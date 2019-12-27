Российские хоккеистки уступили команде США на МЧМ-2020

проиграла(0:1) в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Единственную шайбу на на 55-й минуте игры забросила Элла Хьюбер.

Лучшим игроком в составе российской команды признана вратарь Юлия Волкова.

Отметим, что сборная США является семикратным победителем турнира.

Россиянки потерпели второе поражение на МЧМ-2020 — ранее они уступили Канаде со счётом 2:3 ОТ. С 1 очком в активе сборная России занимает 3-е место в группе A.

29 декабря сборная России проведет заключительный матч группового этапа против команды Финляндии.

В женском молодёжном чемпионате мира принимают участие восемь команд, которые разделены на две группы.

В квартете А, составленном из сильнейших по рейтингу женских молодёжных команд, сыграют команды России, Канады, США и Финляндии. Во второй группе — сборные Чехии, Словакии, Швеции и Швейцарии. 0