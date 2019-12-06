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    «Адмирал» дома разобрался с «Витязем»

    Хоккей КХЛ Адмирал Витязь Прогнозы на КХЛ
    В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал «Витязь».

    «Адмирал»
    «Адмирал»

    Матч завершился со счетом 3:1 в пользу приморского клуба.

    Клуб из Владивостока забросил две шайбы в первом периоде. «Витязь» успел отыграть только один гол в самой концовке встречи, но потом пропустил еще одну шайбу, когда снял вратаря.

    «Адмирал» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, а «Витязь» — пятый на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» — «Витязь» — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
    Голы: Ломако — 2 (бол., Осипов, А. Стрельцов), 14:42 — 1:0. Альмквист — 5, 15:58 — 2:0. Макеев — 9 (Семин, Аалтонен), 58:55 — 2:1. Юнг — 10 (п.в., Вихарев), 59:56 — 3:1Вратари: Олкинуора — Сапрыкин (59:12 — 59:56)Штраф: 2 — 2Броски: 25 (11+10+4) — 40 (8+17+15)
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