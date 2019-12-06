«Адмирал» дома разобрался с «Витязем»

В очередном матче регулярного чемпионатапринимал

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу приморского клуба.

Клуб из Владивостока забросил две шайбы в первом периоде. «Витязь» успел отыграть только один гол в самой концовке встречи, но потом пропустил еще одну шайбу, когда снял вратаря.

«Адмирал» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, а «Витязь» — пятый на Западе.