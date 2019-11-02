СКА потерпел поражение от «Локомотива»

в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение отсо счетом 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).

Первый период прошел без заброшенных шайб, а во втором соперники обменялись точными бросками: счет открыл форвард СКА Йоонас Кемппайнен на 28-й минуте, в концовке периода нападающий «железнодорожников» Николай Коваленко восстановил равновесие на табло.

На 45-й минуте ярославская команда вышла вперед усилиями Стефана Да Косты, чья шайба и стала победной.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) Голы: Кемппайнен — 2 (Плотников, Белов), 27:23 — 1:0. Коваленко — 3 (Каюмов, Алексеев), 38:37 — 1:1. Да Коста — 8 (бол., Каюмов, Ландер), 44:15 — 1:2Вратари: Хелльберг (58:49) — КоноваловШтраф: 29 — 14Броски: 37 (6+17+14) — 17 (8+3+6)

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает четвертое место (30 очков), а «Локомотив» — восьмое (24 очка).

«Йокерит» на домашней площадке оказался сильнее нижегородского «Торпедо» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Йокерит» (Хельсинки) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Голы: О`Нилл — 8 (Грант, Лехтонен), 11:20 — 1:0. Шредер — 8 (Варнаков), 17:05 — 1:1. Лехтонен — 6 (бол., О`Нилл, Савинайнен), 38:39 — 2:1. Иконен — 6 (Пильстрем, Анттила), 47:41 — 3:1Вратари: Калниньш — Тихомиров (58:20 — 59:21)Штраф: 6 — 8Броски: 26 (7+12+7) — 28 (13+11+4)

«Йокерит» занимает седьмое место в Западной конференции (27 очков), «Торпедо» — шестое (27 очков).

«Спартак» на домашней арене уступил «Адмиралу», встреча завершилась со счетом 3:4 (1:1, 2:1, 0:2).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:4 (1:1, 2:1, 0:2) Голы: Федоров — 6 (Даугавиньш, Зубов), 1:12 — 1:0. Глазачев — 8 (Дьяков), 1:49 — 1:1. Осипов — 2 (Вихарев, Мищенко), 23:54 — 1:2. Котляревский — 2 (Аркалов, Кокарев), 34:20 — 2:2. Даугавиньш — 4 (Рылов, Зубов), 35:07 — 3:2. А. Стрельцов — 1 (Альмквист, Юнг), 46:11 — 3:3. Вихарев — 9 (бол., Лалонд, Бакош), 49:01 — 3:4Вратари: Гудачек (58:39) — КрасоткинШтраф: 6 — 8Броски: 31 (9+12+10) — 36 (11+11+14)

«Спартак» — пятый в Западной конференции (30 очков), «Адмирал» — седьмой на Востоке (27 очков).

«Витязь» у себя дома переиграл череповецкую «Северсталь» со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Подольск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Голы: Макеев — 6 (Семин, Бывальцев), 19:01 — 1:0. Макеев — 7 (Семин, Лаюнен), 26:43 — 2:0. Лишка — 7 (бол., Вовченко, Хабаров), 51:56 — 2:1Вратари: Ежов — Хакимов (59:27)Штраф: 8 — 6Броски: 32 (12+18+2) — 37 (7+13+17)

«Витязь» занимает третье место в Западной конференции (34 очка), «Северсталь» — десятая (21 очко). 0