«Нефтехимик» прервал серию из шести поражений

«Нефтехимик»
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В составе «Нефтехимика» отличились нападающие Марат Хайруллин и Мэтт Уайт.
Единственную шайбу «Сибири» забросил форвард Александр Шаров.
«Нефтехимику» удалось прервать серию из шести поражений подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Хайруллин — 2 (Куликов, Шарипзянов), 34:12 — 1:0. Шаров — 3 (Ермаков, Миловзоров), 45:16 — 1:1. Уайт — 4, 61:19 — 2:1Вратари: Барулин — СятериШтраф: 6 — 4Броски: 26 (11+9+4+2) — 30 (9+8+13+0)