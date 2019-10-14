ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месут ОзилТрансферный дайджест. 8-14 октября
  • 18:39
    • «Спартак» официально представил Тедеско в качестве нового наставника
  • 21:23
    • «Ак Барс» в Казани победил «Автомобилист»
  • 18:46
    • Тедеско: У «Спартака» и «Шальке» много параллелей
  • 15:14
    • Журналист: Уверен, что у Тедеско и его нового клуба всё будет хорошо
  • 13:56
    • Хеведес после повреждения тренируется в общей группе
    Все новости спорта

    «Нефтехимик» прервал серию из шести поражений

    КХЛ Сибирь Нефтехимик
    Нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» в овертайме со счетом 2:1.

    «Нефтехимик»
    «Нефтехимик»

    В составе «Нефтехимика» отличились нападающие Марат Хайруллин и Мэтт Уайт.

    Единственную шайбу «Сибири» забросил форвард Александр Шаров.

    «Нефтехимику» удалось прервать серию из шести поражений подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Хайруллин — 2 (Куликов, Шарипзянов), 34:12 — 1:0. Шаров — 3 (Ермаков, Миловзоров), 45:16 — 1:1. Уайт — 4, 61:19 — 2:1Вратари: Барулин — СятериШтраф: 6 — 4Броски: 26 (11+9+4+2) — 30 (9+8+13+0)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Чудо-гол! Пушка «Авангарда» пробила чемпиона
  • 02/09/2019 в 14:00
    •
  • Прогноз
  • «Авангард» — СКА
  • 1.66
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нанесет ли Португалия первое поражение Украине в отборе на Евро-2020?
  • Украина — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Англия реабилитируется после поражения от чехов
  • Болгария — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Возьмет ли сборная Франции реванш у турок за поражение в Стамбуле?
  • Франция — Турция. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Тристан Джерри Хоккей НХЛ. Семь шайб от «Питтсбурга», поражение «Лос-Анджелеса», «-2» КовальчукаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 октября 08:250
  • 16:34
    • Де Лигт: У меня меньше уверенности в собственных силах, чем в прошлом году
  • 16:04
    • ЦСКА разгромил «Коломну» в товарищеском поединке
  • 10:04
    • КХЛ планирует провести матч под открытым небом в горах Казахстана
    Марио Манджукич Футбол Трансферные цели на январь. «Юнайтед» нужны Соболев, Манджукич и Дембеле«Красные дьяволы» усилят состав ближайшей зимой, чтобы улучшить турнирное положение Вчера в 14:580
  • Экспресс дня

  • Франция возьмет реванш у Турции на «Стад де Франс»
  • 4.63
    •
  • 21:40
    • «Нефтехимик» прервал серию из шести поражений
  • 21:00
    • Юношеская сборная России забила шесть голов команде Эстонии
  • 20:53
    • «Химки» обыграли «Автодор» в Саратове
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Сульшер висит на волоске. Кто может его заменить?Основные претенденты на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» 12/10/2019 в 23:230
  • 08:49
    • Тедеско отправился на первую тренировку «Спартака»
  • 20:33
    • «Трактор» проиграл рижскому «Динамо»
  • 20:21
    • «Адмирал» в овертайме победил «Барыс»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие