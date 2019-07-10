ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей КудашовСлучайная фигура или серый кардинал? У сборной России новый тренер
  • 21:53
    • Федерер одержал 100-ю победу на Уимблдоне в карьере
  • 21:36
    • Сенегал победил Бенин и вышел в полуфинал Кубка Африки
  • 21:17
    • Надаль сразится с Федерером в полуфинале Уимблдона
  • 21:00
    • Федерер обыграл Нисикори и вышел в полуфинал Уимблдона
  • 20:38
    • «Спартак» подписал полузащитника «Вольфсбурга»
    Все новости спорта

    Третьяк: Кудашов — мощный тренер, мы доверяем ему

    Сборная России
    Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал перестановку в тренерском штабе сборной России.

    Владислав Третьяк
    Владислав Третьяк

    Илья Воробьев покинул пост наставника национальной команды, вместо него назначен Алексей Кудашов.

  • Случайная фигура или серый кардинал? У сборной России новый тренер
  • Реакция спортивных СМИ на рокировку в тренерском штабе сборной России
  • Сегодня

    • «Мы считаем, что сейчас Кудашов — мощный тренер, и хотим доверить ему сборную.

    Посмотреть, как он будет решать главные задачи — выступление на чемпионате мира и подготовка к Олимпийским играм.

    С Воробьевым мы будем держать контакт. Пока не принято решение о его будущей роли.

    Причина его отставки и в том, что сборная в сильнейшем составе не выиграла чемпионат мира,хотя ему было сложно сразу после Знарка получать команду.

    Усиления тренерского штаба пока не планируется. Штаб остался в прежнем составе, помимо главного тренера — Жамнов, Гатиятулин, Давыдов и Жданов.

    Посмотри, как дальше пойдут дела», — приводит слова Третьяка «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Итоги сезона в НХЛ. Золушка в стиле «Блюз», потухающие «Молнии» и взлет Свечникова
  • 14/06/2019 в 15:36
    •
  • Прогноз
  • Кот-д'Ивуар — Алжир
  • 2.18
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Рейкьявике будет малорезультативно
  • «Валюр» — «Марибор». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Кто впервые выйдет в финал Уимблдона?
  • Симона Халеп — Элина Свитолина. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Как «Пюник» начнет свой путь в квалификации Лиги Европы?
  • «Пюник» — «Шкупи». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Новак Джокович Теннис Уимблдон. Джокович разгромил Гоффена, сотая победа ФедерераОбзор четвертьфинальных матчей на травяном турнире «Большого шлема» 22:370
  • 18:03
    • Тарасов был в шоке от отказа «Локомотива» оплачивать операцию
  • 17:40
    • Сын Гинера перестал быть конечным бенефициаром ЦСКА
  • 17:18
    • Джокович разгромил Гоффена в полуфинале Уимблдона
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол Поворотный момент. Этим летом Сульшеру не позавидуешьВозможный уход Погба — не самая большая проблема норвежского тренера 13:200
  • Экспресс дня

  • Смогут ли бенинцы остановить Садио Мане?
  • 3.48
    •
  • 23:29
    • Третьяк: Кудашов — мощный тренер, мы доверяем ему
  • 22:58
    • БАТЭ ушел от поражения в матче Лиги чемпионов
  • 22:48
    • Хохлов: Мы Рауша со счетов не списывали
    Система ВАР Футбол Английский взгляд. Как ВАР будет использоваться в АПЛИзучаем, как Английская Премьер-лига изменит под себя систему видеоповторов Вчера в 20:010
  • 15:07
    • Бейл отверг заманчивое предложение из Китая
  • 14:43
    • В «Фенербахче» опровергли слухи касательно трансфера Озила
  • 14:16
    • Паспорт болельщика РПЛ будет внедрен не ранее 2020 года
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие