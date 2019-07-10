Третьяк: Кудашов — мощный тренер, мы доверяем ему

Президент Федерации хоккея Россиипрокомментировал перестановку в тренерском штабе сборной России.

Илья Воробьев покинул пост наставника национальной команды, вместо него назначен Алексей Кудашов.

«Мы считаем, что сейчас Кудашов — мощный тренер, и хотим доверить ему сборную.

Посмотреть, как он будет решать главные задачи — выступление на чемпионате мира и подготовка к Олимпийским играм.

С Воробьевым мы будем держать контакт. Пока не принято решение о его будущей роли.

Причина его отставки и в том, что сборная в сильнейшем составе не выиграла чемпионат мира,хотя ему было сложно сразу после Знарка получать команду.

Усиления тренерского штаба пока не планируется. Штаб остался в прежнем составе, помимо главного тренера — Жамнов, Гатиятулин, Давыдов и Жданов.

Посмотри, как дальше пойдут дела», — приводит слова Третьяка «Спорт-Экспресс». 0