«Рубин» — «Локомотив»: счет матча 1:1, обзор голов

«Локомотив» Фото: globallookpress.com
На 21-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Рубина» Валентин Вада. Гости открылись перед перерывом. Ворота соперника поразил Дмитрий Баринов.
На 78-й минуте защитник «Рубина» Рустам Ашурматов получил красную карточку.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Рубин — Локомотив 1:1
Голы: 1:0 Vada V. (21'), 1:1 Дмитрий Баринов (43') Рубин: Юрий Дюпин, Рустам Ашурматов, Александр Мартынович, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Александр Зотов, Мирлинд Даку, Jocic B., Vada V., Shabanhaxhaj D. Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Александр Сильянов, Илья Самошников, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Максим Глушенков
После 24 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 33 очка и занимает девятое место.
«Локомотив» заработал 38 очков и расположился на 4-й позиции.