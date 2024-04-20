ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду и Лионель МессиМесси против Роналду. Окончательный ответ на вопрос «кто лучше»
  • 17:09
    • «Металлург» выиграл у «Локомотива» и увеличил преимущество в финальной серии
  • 16:12
    • «Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью
    Все новости спорта

    «Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью

    «Рубин» — «Локомотив»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Рубин Локомотив
    Закончился матч 25-го тура РПЛ, в котором играли «Рубин» и московский «Локомотив». Встреча состоялась в Казани и закончилась со счетом 1:1.

    «Локомотив»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Локомотив»

    На 21-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Рубина» Валентин Вада. Гости открылись перед перерывом. Ворота соперника поразил Дмитрий Баринов.

    На 78-й минуте защитник «Рубина» Рустам Ашурматов получил красную карточку.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Локомотив 1:1
    Голы: 1:0 Vada V. (21'), 1:1 Дмитрий Баринов (43') Рубин: Юрий Дюпин, Рустам Ашурматов, Александр Мартынович, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Александр Зотов, Мирлинд Даку, Jocic B., Vada V., Shabanhaxhaj D. Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Александр Сильянов, Илья Самошников, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Максим Глушенков

    После 24 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 33 очка и занимает девятое место.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» заработал 38 очков и расположился на 4-й позиции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» не пустит «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии?
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Сможет ли ЦСКА уверенно переиграть «Ахмат»?
  • ЦСКА — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Арсенал» проиграет «волкам» и выпадет из чемпионской гонки АПЛ?
  • «Вулверхэмптон» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.22
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Сегодня в 21:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Жирона — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  13.50
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры