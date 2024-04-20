В субботу, 20 апреля, в 32-м туре испанской Примеры «Жирона» на своем поле примет «Кадис». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Жирона» — «Кадис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Жирона»

Турнирное положение: Эта команда произвела настоящий фурор в испанской Примере. После 31-го тура «Жирона» занимает 3-е место в таблице с 38-ю очками в активе.

Козырь команды — отличная оборона. «Жирона» пропустила всего 16 голов в 15-и встречах сезона при 38-и забитых. Нельзя не отметить, что «бело-красные» также самые результативные в Примере.

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Последние матчи: В прошедших турах «Жирона» частенько начала терять очки. В последней встрече команда проиграла «Атлетико» (1:3), а до этого обыграла «Бетис» (3:2).

За последние 5 матчей «Жирона» трижды проиграла и дважды победила. За этот период команда забила 6 голов при 7-и пропущенных. У «Жироны» начался небольшой спад.

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Не сыграют: Виктор Цыганков, Хоэль Рока и Рикард Артеро (у всех — травмы).

Состояние команды: «Жирона» чередует победы и поражения, но при этом команда еще не вылетела из 3-ки лидеров Примеры, опережая «Атлетико» на 4 балла.

К слову, «Жирона» также занимает 3-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 38 очков из 45-и возможных. При этом, команда на своем поле забила больше остальных в лиге.

«Кадис»

Турнирное положение: Команда продолжает вести ожесточенную борьбу за выживание в Примере. «Кадис» занимает 18-е место в лиге с 25-ю очками в активе.

Команда отстает от спасительной 17-й позиции на 3 очка за 7 туров до конца чемпионата — вся борьба еще впереди. К тому же, «Кадис» довольно регулярно начал набирать очки.

Последние матчи: В прошедшем туре команда уступила «Барселоне» (0:1), пропустив единственный гол на 37-й минуте. Встречей ранее «Кадис» минимально обыграл «Гранаде» (1:0).

За последние 5 встреч в Примере команда по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. «Кадис» за этот период сумел забить 4 гола при таком же количестве пропущенных.

Не сыграют: Ромининг Куаме, Феде Сан Эметерио, Хосе Мари и Луис Эрнандес (у всех — травмы).

Состояние команды: «Кадис» имеет все шансы сохранить прописку в Примере, команда способна побеждать, но в гостях у «желтой подлодки» не очень получается. Команда набрала всего 6 очков из 45-и возможных.

Стоит отметить, что «Кадис» обыгрывал «Жирону» в прошлом сезоне (2:0), забив 2 безответных гола еще в 1-м тайме, но сейчас расклады совсем другие. Сможет ли «Кадис» зацепиться за результат в матче с «бело-красными»? Шансов не так много...

Статистика для ставок

В последних 5-и матчах «Кадис» не пробивал тотал 2.5 больше

«Кадис» обыграл «Жироне» только 1 раз в последних 5-и очных встречах

Последние 2 матча у «Жироны» получились результативными (3:2, 1:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Жироны» — 1.40, победа «Кадиса» — 7.50, ничья — 4.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды забьют друг другу как минимум по одного мячу.

Ставка: Обе забьют за 1.92.

Прогноз: Игра должна раскрыться ближе ко 2-му тайму.

Ставка: Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.85.