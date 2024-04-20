ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — ПСЖЛЧ. Перестрелка в Дортмунде, скандальная победа ПСЖ и подвиг Лунина Алджамейн СтерлингСтерлинг, Чжан или Никал — чье выступление на UFC 300 получилось максимально унылым и скучным? «Рома» — «Милан»«Рома» — «Милан» 2:1. Онлайн
    Все новости спорта

    Смогут ли команды выдать результативную игру?

    «Жирона» — «Кадис». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, Примера, 20 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Жирону Прогнозы на Кадис Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Кадис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Жирона»
    В субботу, 20 апреля, в 32-м туре испанской Примеры «Жирона» на своем поле примет «Кадис». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Жирона» — «Кадис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 20 Апреля 2024 года
    Жирона
  • Жирона
    •  Жирона 22:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
    •

    «Жирона»

    Турнирное положение: Эта команда произвела настоящий фурор в испанской Примере. После 31-го тура «Жирона» занимает 3-е место в таблице с 38-ю очками в активе.

    Козырь команды — отличная оборона. «Жирона» пропустила всего 16 голов в 15-и встречах сезона при 38-и забитых. Нельзя не отметить, что «бело-красные» также самые результативные в Примере.

    Жирона — Кадис: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.434.907.70Бонус$9500
    •

    Последние матчи: В прошедших турах «Жирона» частенько начала терять очки. В последней встрече команда проиграла «Атлетико» (1:3), а до этого обыграла «Бетис» (3:2).

    За последние 5 матчей «Жирона» трижды проиграла и дважды победила. За этот период команда забила 6 голов при 7-и пропущенных. У «Жироны» начался небольшой спад.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Виктор Цыганков, Хоэль Рока и Рикард Артеро (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Жирона» чередует победы и поражения, но при этом команда еще не вылетела из 3-ки лидеров Примеры, опережая «Атлетико» на 4 балла.

    К слову, «Жирона» также занимает 3-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 38 очков из 45-и возможных. При этом, команда на своем поле забила больше остальных в лиге.

    «Кадис»

    Турнирное положение: Команда продолжает вести ожесточенную борьбу за выживание в Примере. «Кадис» занимает 18-е место в лиге с 25-ю очками в активе.

    Команда отстает от спасительной 17-й позиции на 3 очка за 7 туров до конца чемпионата — вся борьба еще впереди. К тому же, «Кадис» довольно регулярно начал набирать очки.

  • Поссорились из-за пенальти. Самые известные конфликты капризных звезд
  • Рейтинг, в котором нашлось место и Криштиану Роналду, и Неймару
  • 17/04/2024

    • Последние матчи: В прошедшем туре команда уступила «Барселоне» (0:1), пропустив единственный гол на 37-й минуте. Встречей ранее «Кадис» минимально обыграл «Гранаде» (1:0).

    За последние 5 встреч в Примере команда по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. «Кадис» за этот период сумел забить 4 гола при таком же количестве пропущенных.

    Не сыграют: Ромининг Куаме, Феде Сан Эметерио, Хосе Мари и Луис Эрнандес (у всех — травмы).

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Состояние команды: «Кадис» имеет все шансы сохранить прописку в Примере, команда способна побеждать, но в гостях у «желтой подлодки» не очень получается. Команда набрала всего 6 очков из 45-и возможных.

    Стоит отметить, что «Кадис» обыгрывал «Жирону» в прошлом сезоне (2:0), забив 2 безответных гола еще в 1-м тайме, но сейчас расклады совсем другие. Сможет ли «Кадис» зацепиться за результат в матче с «бело-красными»? Шансов не так много...

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах «Кадис» не пробивал тотал 2.5 больше

    • «Кадис» обыграл «Жироне» только 1 раз в последних 5-и очных встречах

    • Последние 2 матча у «Жироны» получились результативными (3:2, 1:3)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Жироны» — 1.40, победа «Кадиса» — 7.50, ничья — 4.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что команды забьют друг другу как минимум по одного мячу.

    Ставка: Обе забьют за 1.92.

    Прогноз: Игра должна раскрыться ближе ко 2-му тайму.

    Ставка: Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Зверев — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Норри — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арнальди — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Илбирс — Алай Ош
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хосилот Фархор — Эсхата
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Краснодар — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Дженоа — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч БАТЭ — Днепр Могилев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бешикташ — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Родина — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Тенерифе — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кальяри — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетик — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Кадис» с коэффициентом 1.92. Дата матча: 20.04.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли команды выдать результативную игру?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры