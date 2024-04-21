В первом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 21 апреля. Начало встречи — в 19:30 (мск). «Флорида» — «Тампа-Бэй»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Флорида»

Путь к плей-офф: По ходу регулярного сезона у команды из Санрайза был отрезок, когда она боролась за лидерство на Востоке и в моменте имела определенные успехи в этом направлении.

Однако закончить чемпионат на первом месте «Флорида» не сумела. «Рейнджерс» и «Каролина» расположились выше, а «Пантерз» оказались третьими в конференции со 110 набранными очками.

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Последние матчи: Финишировать в регулярке команда Пола Мориса смогла на волне подъема, чему способствовали четыре подряд домашние победы, две из которых — против явных аутсайдеров — были «на ноль».

Не пропустить «Флориде» удалось во встречах с «Оттавой» (2:0) и «Коламбусом» (4:0). Жарче во всех смыслах оказалась игра с «Баффало», в которой «Пантерз» одержали верх в овертайме (3:2 ОТ). В последнем матче команда разбила «Торонто» (5:2).

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Не сыграют: В составе «Флориды» встречу пропустит Оливер Экман-Ларссон.

Состояние команды: Делая публичные заявления, во «Флориде» не скрывают намерений повторить прошлогодний успех, правда, на этот раз «пантеры» не будут удовлетворены самим только фактом выхода в финал Кубка Стэнли.

«Тампа-Бэй»

Путь к плей-офф: Кубковая квалификация команды, которая годами ранее ассоциировались с чемпионскими перстнями, подразумевала тяжелейший путь, включая ситуации, когда она покидала пределы топ-8.

Но в важнейшей фазе сезона «Тампа-Бэй» смогла войти в нужный игровой ритм, который позволил относительно уверенно закрепиться на шестом месте в таблице Восточной конференции. В 82 матчах «Лайтнинг» набрали 98 очков, опередив на 4 балла седьмых «Айлендерс».

Последние матчи: Последние игровые дни регулярки были омрачены тремя поражениями подряд, причем далеко не каждая неудача была обусловлена соперничеством с представителем элиты чемпионата.

Так, команда Джона Купера на домашнем катке не сумела справиться с «Оттавой» (2:3 Б), а затем проиграла «Вашингтону» (2:4) и «Баффало» (2:4). Забрать последние +2 «Тампа-Бэй» смогла во встрече с «Торонто» (6:4).

Не сыграют: Первое кубковое дерби пропустят Логан Браун, Йонас Йоханссон, Михаил Сергачев и Хейден Флери. Под вопросом участие Тайлера Мотта и Виктора Хедмана.

Состояние команды: Между названием клуба и словосочетанием «опыт плей-офф» можно поставить знак равенства. Тем не менее на одних только знаниях «Лайтнинг» в условиях жесткой борьбы едва ли будут способны на серьезные свершения в этом году.

Статистика для ставок

Пять последних матчей на территории «Пантерз» закончились их победой

Только в одной игре из последних шести на льду «Арены Амерант Банк» было заброшено более пяти шайб в сумме

Минимум 4 гола пропустила «Тампа-Бэй» в трех последних гостевых встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 1.94, ничья — в 4.51, а победа «Тампы-Бэй» — в 3.38.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.83, на тотал меньше 5.5 — за 2.14.

Прогноз: Крайне редко в истории этого противостояния фаворитом по тем или иным причинам считали «Пантерз», но к первому раунду Кубка Стэнли команда Мориса подходит именно в таком статусе.

Хорошо поставленная игра и уверенность на дистанции должны перевесить опыт «Тампы-Бэй» и принести хозяевам предстоящей встречи победу, которая будет крайне важной в контексте начала этого соперничества.

Ставка: «Флорида» победит за 1.94.

Прогноз: От битвы двух принципиальных команд, где градус интриги достигнет наивысшей точки, вполне справедливо ожидать большую результативность с учетом неуступчивости характеров обеих сторон.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.83.