Задоров: Финны хорошо действовали в защите, респект им за это

Защитник сборной Россииподелился впечатлениями после поражения в полуфинале чемпионата мира от Финляндии (0:1).

«У нас еще игра впереди, все эмоции будут завтра. Что в хоккее хорошо — у нас в НХЛ 82 игры, думать о поражениях некогда. Покушал и пошел восстанавливаться, готовиться к следующему матчу.

Почему у нас сегодня не получилось забросить? Тяжелее всего объяснить именно это. Проигрывали 0:1, вроде играли хорошо, и в защите старались, просто Финляндия забила на 1 шайбу больше.

Финны хорошо действовали в защите, респект им за это. Они старались, сыграли по максимуму своих возможностей. Нам же просто не повезло.

Конечно, результат сегодня не тот, на который мы надеялись, но все ребята бились до последнего. Игра сложилась для нас неудачно. Завтра выйдем на лед с другим настроем, будем биться за бронзу.

В хоккее есть поговорка: "Гол говном не пахнет". Гол есть гол. Как Финляндия играла, так и забила», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0