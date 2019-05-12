США — Франция: счет матча 7:1, обзор голов

В рамках группового этапа на чемпионате мира в Словакии командаразгромила сборную Франции — 7:1 (3:0, 2:0, 2:1).

В составе сборной США отличились Алекс Дебринкэт (дубль), Фрэнк Ватрано, Колин Уайт (дубль), Патрик Кейн, Крис Крайдер. За французов забил Антони Реш.

После этой победы сборная США занимает четвертую строчку в группе А. Французы с одним набранным очком располагаются на шестой позиции.

Сборная Франции 14 мая сыграет с командой Германии. Сборная США 13 мая сыграет с командой Финляндии.