США — Франция: счет матча 7:1, обзор голов

Хоккеист сборной США
globallookpress.com
В составе сборной США отличились Алекс Дебринкэт (дубль), Фрэнк Ватрано, Колин Уайт (дубль), Патрик Кейн, Крис Крайдер. За французов забил Антони Реш.
После этой победы сборная США занимает четвертую строчку в группе А. Французы с одним набранным очком располагаются на шестой позиции.
Сборная Франции 14 мая сыграет с командой Германии. Сборная США 13 мая сыграет с командой Финляндии.
ЧМ. Групповой этап. Группа А
США — Франция — 7:1 (3:0, 2:0, 2:1)
Голы: Дебринкэт (ван Римсдайк, Кейн), 04:05 (1:0, бол); Ватрано (Айкел, Мартинес), 05:48 (2:0); Дебринкэт, 06:04 (3:0); Уайт (Хьюз, Мартинес), 33:56 (4:0); Кейн (Ларкин, Фокс), 35:52 (5:0); Крайдер (Ларкин), 40:55 (6:0); Реш (Клеро, Бертран), 46:36 (6:1); Уайт (Ватрано), 54:21 (7:1)