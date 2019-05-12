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    Сборная США одержала первую победу на ЧМ-2019

    США — Франция: счет матча 7:1, обзор голов

    Чемпионат мира по хоккею Сборная США Сборная Франции
    В рамках группового этапа на чемпионате мира в Словакии команда США разгромила сборную Франции — 7:1 (3:0, 2:0, 2:1).

    Хоккеист сборной США
    Хоккеист сборной США

    В составе сборной США отличились Алекс Дебринкэт (дубль), Фрэнк Ватрано, Колин Уайт (дубль), Патрик Кейн, Крис Крайдер. За французов забил Антони Реш.

    После этой победы сборная США занимает четвертую строчку в группе А. Французы с одним набранным очком располагаются на шестой позиции.

    Сборная Франции 14 мая сыграет с командой Германии. Сборная США 13 мая сыграет с командой Финляндии.

    ЧМ. Групповой этап. Группа А
    США — Франция — 7:1 (3:0, 2:0, 2:1)
    Голы: Дебринкэт (ван Римсдайк, Кейн), 04:05 (1:0, бол); Ватрано (Айкел, Мартинес), 05:48 (2:0); Дебринкэт, 06:04 (3:0); Уайт (Хьюз, Мартинес), 33:56 (4:0); Кейн (Ларкин, Фокс), 35:52 (5:0); Крайдер (Ларкин), 40:55 (6:0); Реш (Клеро, Бертран), 46:36 (6:1); Уайт (Ватрано), 54:21 (7:1)
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