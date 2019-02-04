ЦСКА нанес поражение минскому «Динамо»

Хоккеисты ЦСКА
ХК ЦСКА
В середине второго периода Константин Окулов вывел «армейцев» вперед. Не прошло и трех минут, как Янник Хансен удвоил преимущество гостей.
На 58-й минуте окончательный счет установил гол Максима Шалунова.
Сухой матч в актив записал вратарь московской команды Илья Сорокин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Окулов — 17 (бол., Слепышев, Блажиевский), 30:01 — 0:1. Хансен — 7 (мен., Карнаухов), 32:42 — 0:2. Шалунов — 14 (Попов, Романов), 57:09 — 0:3Вратари: Энрот — СорокинШтраф: 10 — 10Броски: 16 (4+7+5) — 28 (9+11+8)
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место (94 очка), а минское «Динамо» — 11-е (40 очков). 0