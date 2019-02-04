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    «Авангард» одержал победу над СКА

    КХЛ Авангард СКА
    «Авангард» одержал победу над СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Балашихе, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

    «Ястребы» вышли вперед на 17-й минуте. Денис Зернов вошел в зону и бросил в угол, Магнус Хелльберг щитком дотянулся, но Сергей Широков после добивания послал шайбу в сетку.

    На 33-й минуте Тейлор Бек удвоил преимущество гостей, также удачно сыграв на добивании.

    Вратарь хозяев Игорь Бобков оформил шат-аут.

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    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
    Голы: Широков — 17 (Зернов, Михеев), 16:56 — 1:0. Бек — 18 (бол., Фрэнсон, Михеев), 32:52 — 2:0Вратари: Бобков — Хелльберг (58:27)Штраф: 27 — 6Броски: 24 (6+11+7) — 22 (2+10+10)

    СКА занимает второе место на Западе (91 очко), «Авангард» — третий на Востоке (77 очков). 0

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