СКА обыграл «Витязь», одержав восьмую победу подряд

У победителей встречи голами отметились Сергей Плотников (3-я минута), Николай Прохоркин (5) и Никита Гусев (55).
Единственную шайбу гостей забросил Алексей Макеев (8).
СКА одержал восьмую победу кряду и с 78 очками занимает второе место в Западной конференции, а «Витязь», прервавший серию из трех побед, в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 50 очков.
В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 15 января примут «Нефтехимик», а команда Валерия Белова в тот же день встретится с минским «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Подольск) — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Плотников — 13 (Зуб), 3:54 — 1:0. Прохоркин — 18 (Гусев, Рундблад), 5:04 — 2:0. Макеев — 10 (Рендулич, Никулин), 8:01 — 2:1. Гусев — 14 (Якупов), 55:42 — 3:1Вратари: Хелльберг — СамоновБроски: 32 (16+9+7) — 10 (3+3+4)Штраф: 2 — 4