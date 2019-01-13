СКА обыграл «Витязь», одержав восьмую победу подряд

Петербургскийна домашнем льду обыграл подольский(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У победителей встречи голами отметились Сергей Плотников (3-я минута), Николай Прохоркин (5) и Никита Гусев (55).

Единственную шайбу гостей забросил Алексей Макеев (8).

СКА одержал восьмую победу кряду и с 78 очками занимает второе место в Западной конференции, а «Витязь», прервавший серию из трех побед, в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 50 очков.

В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 15 января примут «Нефтехимик», а команда Валерия Белова в тот же день встретится с минским «Динамо».