Россия одолела Чехию, дважды забросив в меньшинстве

Молодежная сборнаяодержала вторую победу на чемпионате мира — 2019, обыграв командусо счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

Счет открыл Артем Галимов — нападающий забросил первую шайбу в меньшинстве на турнире. Во втором периоде Николай Коваленко удвоил преимущество, забросив еще одну шайбу в меньшинстве. Еще до перерыва чехи отыграли одну шайбу усилиями Яхима Конделика, реализовавшего большинство.

В следующем туре сборная России встретится со Швейцарией, а чехи сыграют с командой Канады.

Теперь на счету каждой команды в группе А по два матча. Лидирует в таблице Канада с двумя победами и разницей шайб 17:2, а следом идет Россия, выигравшая у чехов и датчан с общей разницей 6:1. Чехия с 2 очками расположилась на 3-й строчке, Швейцария — на 4-й, а замыкает таблицу Дания.