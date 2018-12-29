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    Россия одолела Чехию, дважды забросив в меньшинстве

    Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Чехии
    Молодежная сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира — 2019, обыграв команду Чехии со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

    Хоккеисты сборной России
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    Счет открыл Артем Галимов — нападающий забросил первую шайбу в меньшинстве на турнире. Во втором периоде Николай Коваленко удвоил преимущество, забросив еще одну шайбу в меньшинстве. Еще до перерыва чехи отыграли одну шайбу усилиями Яхима Конделика, реализовавшего большинство.

    В следующем туре сборная России встретится со Швейцарией, а чехи сыграют с командой Канады.

    Теперь на счету каждой команды в группе А по два матча. Лидирует в таблице Канада с двумя победами и разницей шайб 17:2, а следом идет Россия, выигравшая у чехов и датчан с общей разницей 6:1. Чехия с 2 очками расположилась на 3-й строчке, Швейцария — на 4-й, а замыкает таблицу Дания.

    Молодежный чемпионат мира. Группа A
    Чехия — Россия — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
    Голы: Галимов — 1 (мен., Слепец), 17:05 — 0:1. Коваленко — 1 (мен., Шэн), 35:03 — 0:2. Конделик — 1 (бол., Квасничка, Плашек), 35:50 — 1:2Вратари: Достал (58:32) — КочетковШтраф: 14-10Броски: 25 (8+5+12) — 28 (9+9+10)
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