Россия одолела Чехию, дважды забросив в меньшинстве

Хоккеисты сборной России
ФХР
Счет открыл Артем Галимов — нападающий забросил первую шайбу в меньшинстве на турнире. Во втором периоде Николай Коваленко удвоил преимущество, забросив еще одну шайбу в меньшинстве. Еще до перерыва чехи отыграли одну шайбу усилиями Яхима Конделика, реализовавшего большинство.
В следующем туре сборная России встретится со Швейцарией, а чехи сыграют с командой Канады.
Теперь на счету каждой команды в группе А по два матча. Лидирует в таблице Канада с двумя победами и разницей шайб 17:2, а следом идет Россия, выигравшая у чехов и датчан с общей разницей 6:1. Чехия с 2 очками расположилась на 3-й строчке, Швейцария — на 4-й, а замыкает таблицу Дания.
Молодежный чемпионат мира. Группа A
Чехия — Россия — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Галимов — 1 (мен., Слепец), 17:05 — 0:1. Коваленко — 1 (мен., Шэн), 35:03 — 0:2. Конделик — 1 (бол., Квасничка, Плашек), 35:50 — 1:2Вратари: Достал (58:32) — КочетковШтраф: 14-10Броски: 25 (8+5+12) — 28 (9+9+10)