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    «Ак Барс» на выезде уступил «Сочи»

    КХЛ Сочи Ак Барс
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» одержал домашнюю победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 3:1.

    «Ак Барс»
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    В составе победителей отличились Денис Мосалев (18-я минута), Станислав Бочаров (35) и Никита Щитов (46)

    Единственную шайбу гостей забросил Артем Лукоянов (33).

    «Сочи» с 46 очками занимает седьмое место в Западной конференции, а «Ак Барс» расположился на третьей строчке на Востоке, имея в активе 64 очка.

    В следующем матче «леопарды» 28 декабря примут «Йокерит», а казанцы в тот же день на выезде сыграют с ЦСКА.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Ак Барс» (Казань) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Мосалев — 2 (мен., Ю. Александров), 18:54 — 1:0. Лукоянов — 11 (мен., Марков), 33:02 — 1:1. Бочаров — 8 (бол., Йокипакка, Пайгин), 35:53 — 2:1. Щитов — 3 (Рыков, Бакош), 46:49 — 3:1Вратари: Шикин — Подъяпольский (57:03 — 58:53, 58:53 — 59:55)Броски: 44 (17+13+14) — 24 (7+9+8)Штраф: 6 — 16
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