«Ак Барс» на выезде уступил «Сочи»

В матче регулярного чемпионата КХЛодержал домашнюю победу над казанскимсо счетом 3:1.

В составе победителей отличились Денис Мосалев (18-я минута), Станислав Бочаров (35) и Никита Щитов (46)

Единственную шайбу гостей забросил Артем Лукоянов (33).

«Сочи» с 46 очками занимает седьмое место в Западной конференции, а «Ак Барс» расположился на третьей строчке на Востоке, имея в активе 64 очка.

В следующем матче «леопарды» 28 декабря примут «Йокерит», а казанцы в тот же день на выезде сыграют с ЦСКА.