Брагин решил начать МЧМ с шестью защитниками

Главный тренер молодежной сборной Россиипрокомментировал ситуацию с заявкой команды на молодежный чемпионат мира.

«Мы решили начать турнир с шестью защитниками и двенадцатью нападающими. Пока еще думаем по одной-двум позициям, кого заявлять. Один лишний защитник, один лишний нападающий.

Раньше не было такого. А сейчас есть. Вы понимаете, один из запасных — центр (Хованов), второй — крайний форвард (Шашков), который еще и в меньшинстве играет, он может заменить хоккеистов, которые выполняют эти функции.

Выбор осознанный. Как и с защитниками — одного все равно заявлять будем, а второй — не дай бог что-то случится, какое-то повреждение», — приводит слова Брагина «Спорт-Экспресс». 0