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    Брагин решил начать МЧМ с шестью защитниками

    Сборная России Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал ситуацию с заявкой команды на молодежный чемпионат мира.

    Валерий Брагин
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    «Мы решили начать турнир с шестью защитниками и двенадцатью нападающими. Пока еще думаем по одной-двум позициям, кого заявлять. Один лишний защитник, один лишний нападающий.

    Раньше не было такого. А сейчас есть. Вы понимаете, один из запасных — центр (Хованов), второй — крайний форвард (Шашков), который еще и в меньшинстве играет, он может заменить хоккеистов, которые выполняют эти функции.

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