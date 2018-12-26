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    Сборная России заявила 21 игрока на МЧМ-2019

    Сборная России Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Штаб молодежной сборной России внес 21 хоккеиста (3 вратаря, 6 защитников, 12 нападающих) в заявку на молодежный чемпионат мира, информирует официальный сайт ФХР.

    Валерий Брагин
    Валерий Брагин
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    Заявка выглядит следующим образом:

    Вратари: Амир Мифтахов, Петр Кочетков, Даниил Тарасов.

    Защитники: Даниил Журавлев, Александр Алексеев, Дмитрий Саморуков, Илья Морозов, Александр Романов, Марк Рубинчик.

    Нападающие: Артем Галимов, Степан Старков, Василий Подколзин, Кирилл Марченко, Виталий Кравцов, Николай Коваленко, Павел Шэн, Иван Морозов, Иван Муранов, Клим Костин, Григорий Денисенко, Кирилл Слепец.

    Капитаном команды на молодежном чемпионате мира станет Клим Костин.

    На две оставшиеся вакантные позиции в заявочном листе команды претендуют защитники Савелий Ольшанский, Евгений Калабушкин, нападающие Александр Хованов, Никита Шашков.

    По регламенту турнира, добавлять хоккеистов в заявку до достижения максимально допустимого количества команды имеют право на протяжении всего турнира. Включить в заявку нового хоккеиста возможно не позже, чем за два часа до каждой ближайшей игры.

    Свой стартовый матч на турнире сборная России проведет 28 декабря в 00:00 по московскому времени. Соперник — сборная Дании. 0

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