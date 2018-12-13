Сборная Чехии отыгралась со счета 0:3 и выиграла у команды Финляндии

Сборнаяодержала волевую победу над командойв матче Кубка Первого канала.

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Встреча, которая прошла в Тампере, завершилась со счетом 4:3 Б (0:1, 0:2, 3:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

К середине второго периода хозяева повели 3:0 благодаря точным броскам Анрея Хакулинена, Юусо Пуустинена и Тони Раялы.

Впрочем, в третьем игровом отрезке чехи смогли отыграться усилиями Михала Булиржа, Радана Ленца и Томаша Кундратека.

В овертайме зрители голов не увидели, а в серии буллитов удачливее оказались гости. Решающую попытку реализовал Доминик Кубалик.

Евротур. Кубок Первого канала Финляндия — Чехия — 3:4 Б (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 0:1) Голы: Хакулинен — 1 (Виртанен, Раяла), 18:53 — 1:0. Пуустинен — 1 (Юнттила), 22:57 — 2:0. Раяла — 1 (Хаканпя), 27:21 — 3:0. Булирж — 1 (Секач, Заморски), 42:01 — 3:1. Ленц — 1 (Заморски, Йордан), 42:50 — 3:2. Кундратек — 1 (Секач, Роман), 51:24 — 3:3Победный буллит: КубаликВратари: Ортио — ГрубецШтраф: 8 — 2Броски: 33 (8+11+7+7) — 31 (7+11+11+2)

Следующий матч Чехия проведет против России 15 декабря. Финляндия в этот же день встретится со Швецией. 0