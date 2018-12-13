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    Сборная России по буллитам одолела команду Швеции на КПК

    Евротур Кубок Первого канала Сборная России Сборная Швеции
    Сборная России одержала волевую победу над командой Швеции в своем стартовом матче на Кубке Первого канала.

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    Встреча, которая прошла в Москве на «ЦСКА-Арене», завершилась со счетом 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0).

    Уже на 5-й минуте Том Нильссон вывел «тре крунур» вперед. На 34-й минуте Клас Дальбек удвоил преимущество гостей.

    Россияне проснулись лишь в третьем периоде. На 44-й минуте Михаил Григоренко сократил отставание, а еще через минуту Владислав Гавриков сравнял счет.

    Игра перешла в овертайм, где команды отличиться не смогли. В серии буллитов подопечные Ильи Воробьева вырвали победу благодаря точному броску Григоренко.

    Евротур. Кубок Первого канала
    Швеция — Россия — 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Хольм — 1 (Юнссон Фьелльбю, Дальбек), 5:08 — 1:0. Дальбек — 1 (Келльман, Боквист), 33:26 — 2:0. Григоренко — 2 (бол.), 43:24 — 2:1. Гавриков — 1 (Кадейкин, Андронов), 44:25 — 2:2Победный буллит: ГригоренкоВратари: Л. Юханссон — СорокинШтраф: 6 — 8Броски: 22 (4+11+4+3) — 29 (11+5+12+1)

    В субботу, 15 декабря, сборная России сыграет с командой Чехии. 0

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