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    Сборная Дании обыграла Финляндию в матче ЧМ–2018

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Финляндии Сборная Дании
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная Дании победила команду Финляндии (3:2) в матче группы B на домашнем чемпионате мира по хоккею.

    Датчанам победу принесли точные броски Франса Нильсена, Оливера Бьёркстранда и Никласа Хардта.

    Заброшенными шайбами в составе финнов отметились Себастьян Ахо и Микаэль Гранлунд.

    Для финнов это первое поражение в четырех матчах турнира. Датчане с 5 очками занимают четвертое место в группе B, финны — лидируют (9).

    ЧМ-2018. Группа В
    Финляндия — Дания — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
    Голы: Ф. Нильсен — 1 (бол., Й.Б. Йенсен, Сторм), 32:28 — 0:1. Ахо — 5 (бол., Терявяйнен, Гранлунд), 34:33 — 1:1. Бьоркстранд — 1 (Лауридсен), 37:10 — 1:2. Гранлунд — 2 (Койвисто, Нутиваара), 55:50 — 2:2. Хардт — 1 (бол., Бедкер, Ф. Нильсен), 58:01 — 2:3.Вратари: Хуссо (58:10 — 58:18, 58:32) — Андерсен.Броски: 36 (11+11+14) — 17 (5+7+5).Штраф: 12 — 10.
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