Сборная Дании обыграла Финляндию в матче ЧМ–2018

победила команду(3:2) в матче группы B на домашнем чемпионате мира по хоккею.

Датчанам победу принесли точные броски Франса Нильсена, Оливера Бьёркстранда и Никласа Хардта.

Заброшенными шайбами в составе финнов отметились Себастьян Ахо и Микаэль Гранлунд.

Для финнов это первое поражение в четырех матчах турнира. Датчане с 5 очками занимают четвертое место в группе B, финны — лидируют (9).