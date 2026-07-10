Assassin’s Creed Black Flag Resynced установила новый рекорд серии по пиковому онлайну в Steam. В первые часы после релиза ремейк собрал почти 100 тысяч одновременных игроков.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced Ps store

Тем самым новинка обошла предыдущего лидера в лице Assassin’s Creed Shadows, максимальный онлайн которой составил 64 тысячи пользователей.

Вместе с тем старт проекта вышел неоднозначным. На текущий момент Black Flag Resynced имеет смешанные отзывы в Steam — положительно игру оценили лишь 45% пользователей.

Основные претензии связаны с оптимизацией, нестабильной работой Ubisoft Connect, вылетами, проблемами с системой паркура и отдельными анимациями главного героя. Кроме того, игроки жалуются на упрощенную боевую систему и отсутствие полной русской локализации.

Ожидается, что в ближайшее время Ubisoft исправит проблемы с Ubisoft Connect, хотя сроки выхода обновлений, направленных на устранение остальных технических ошибок, пока не раскрываются.