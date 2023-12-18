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    Исследователи назвали самые популярные игровые платформы по итогам 2023 года

    Игры Игры для ПК Игры для PlayStation 4 Игры для PlayStation 5 Игры для Xbox One Игры для Xbox Series X/S Игры для Nintendo Switch
    Группа аналитиков из HowLongToBeat выяснила, какие игровые платформы пользовались наибольшим спросом в уходящем году.

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    Так, первым выбором игроков в 2023-м стал ПК. Второй в данном списке оказалась портативная консоль Nintendo Switch, а на третьем месте находится все чаще игнорируемая разработчиками PlayStation 4.

    Кроме того, в общем рейтинге фигурируют легендарные PlayStation 2 и Xbox 360, к компании которых также присоединилась PlayStation 3, проигравшая в нулевых войну поколений конкурентам из Microsoft.

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    • Список топ-10 платформ в порядке популярности выглядит следующим образом:

    1. PC
    2. Nintendo Switch
    3. PlayStation 4
    4. PlayStation 5
    5. PlayStation 3
    6. Xbox One
    7. Xbox Series X|S
    8. PlayStation 2
    9. Xbox 360
    10. Nintendo 3DS

    Напомним, что ранее инсайдер Джефф Грабб поделился эксклюзивной информацией о выходе следующих моделей PlayStation и Xbox.

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