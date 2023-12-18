Исследователи назвали самые популярные игровые платформы по итогам 2023 года

Группа аналитиков из HowLongToBeat выяснила, какие игровые платформы пользовались наибольшим спросом в уходящем году.

Так, первым выбором игроков в 2023-м стал ПК. Второй в данном списке оказалась портативная консоль Nintendo Switch, а на третьем месте находится все чаще игнорируемая разработчиками PlayStation 4.

Кроме того, в общем рейтинге фигурируют легендарные PlayStation 2 и Xbox 360, к компании которых также присоединилась PlayStation 3, проигравшая в нулевых войну поколений конкурентам из Microsoft.

Список топ-10 платформ в порядке популярности выглядит следующим образом:

1. PC

2. Nintendo Switch

3. PlayStation 4

4. PlayStation 5

5. PlayStation 3

6. Xbox One

7. Xbox Series X|S

8. PlayStation 2

9. Xbox 360

10. Nintendo 3DS

Напомним, что ранее инсайдер Джефф Грабб поделился эксклюзивной информацией о выходе следующих моделей PlayStation и Xbox.