Исследователи назвали самые популярные игровые платформы по итогам 2023 года

Так, первым выбором игроков в 2023-м стал ПК. Второй в данном списке оказалась портативная консоль Nintendo Switch, а на третьем месте находится все чаще игнорируемая разработчиками PlayStation 4.
Кроме того, в общем рейтинге фигурируют легендарные PlayStation 2 и Xbox 360, к компании которых также присоединилась PlayStation 3, проигравшая в нулевых войну поколений конкурентам из Microsoft.
Список топ-10 платформ в порядке популярности выглядит следующим образом:
1. PC
2. Nintendo Switch
3. PlayStation 4
4. PlayStation 5
5. PlayStation 3
6. Xbox One
7. Xbox Series X|S
8. PlayStation 2
9. Xbox 360
10. Nintendo 3DS
Напомним, что ранее инсайдер Джефф Грабб поделился эксклюзивной информацией о выходе следующих моделей PlayStation и Xbox.