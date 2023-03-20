EA показала сюжетный трейлер Star Wars Jedi: Survivor

Студияпрезентовала сюжетный трейлер приключенческого экшена

В видео рассказали историю и выкатили кадры игрового процесса, которые не показывали ранее. В частности, пользователи могли заметить добивание врагов, решение несложных головоломок и бег по стенам.

Сюжетный трейлер Star Wars Jedi: Survivor

Главный герой в новых «Войнах» — Кэл Кестис, вынужденный скрываться от Империи. Игрокам предлагают пережить события кровавого сражения персонажа и его команды, в то время как галактика все глубже погружается во мрак.

Star Wars Jedi: Survivor пополнит прилавки игровых библиотек 28 апреля. Проект будет доступен пользователям ПК и владельцам текущего поколения консолей от Sony и Microsoft.