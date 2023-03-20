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    EA показала сюжетный трейлер Star Wars Jedi: Survivor

    Игры Electronic Arts Игры для PlayStation 5 Игры для Xbox Series X/S
    Студия Electronic Arts презентовала сюжетный трейлер приключенческого экшена Star Wars Jedi: Survivor.

    Star Wars Jedi: Survivor
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    Star Wars Jedi: Survivor

    В видео рассказали историю и выкатили кадры игрового процесса, которые не показывали ранее. В частности, пользователи могли заметить добивание врагов, решение несложных головоломок и бег по стенам.

    Сюжетный трейлер Star Wars Jedi: Survivor

    Главный герой в новых «Войнах» — Кэл Кестис, вынужденный скрываться от Империи. Игрокам предлагают пережить события кровавого сражения персонажа и его команды, в то время как галактика все глубже погружается во мрак.

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    • Star Wars Jedi: Survivor пополнит прилавки игровых библиотек 28 апреля. Проект будет доступен пользователям ПК и владельцам текущего поколения консолей от Sony и Microsoft.

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