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    В Electronic Arts рассказали о схожести FIFA 21 на ПК с версиями для консолей

    Игры Electronic Arts FIFA 21
    В официальном сообщении Electronic Arts говорится о том, что новая игра FIFA 21 будет идентична версиям консолей текущего поколения.

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    «Энфилд» в FIFA 21

    Особенности симулятора на PlayStation 5 и Xbox Series будут другими. Более детальная информация появится в течение следующих недель. Кроме того, в Electronic Arts упомянули и версию игры для Nintendo Switch, которая получила название Legacy Edition. В ней появятся новые оверлеи и ростеры, но новых режимов и функций не будет.

    До официального заявления ходили слухи о том, что в FIFA 21 на PS5 появятся некоторые особенности, характерные консоли нового поколения, включая передачу ощущения удара по мячу, технологию отложенного освещения и быструю загрузку. 0

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