В Electronic Arts рассказали о схожести FIFA 21 на ПК с версиями для консолей

В официальном сообщенииговорится о том, что новая играбудет идентична версиям консолей текущего поколения.

Особенности симулятора на PlayStation 5 и Xbox Series будут другими. Более детальная информация появится в течение следующих недель. Кроме того, в Electronic Arts упомянули и версию игры для Nintendo Switch, которая получила название Legacy Edition. В ней появятся новые оверлеи и ростеры, но новых режимов и функций не будет.

До официального заявления ходили слухи о том, что в FIFA 21 на PS5 появятся некоторые особенности, характерные консоли нового поколения, включая передачу ощущения удара по мячу, технологию отложенного освещения и быструю загрузку. 0