В воскресенье вечером «Манчестер Юнайтед » проведёт первую игру под руководством Маурисио Почеттино — против «Ливерпуля» на «Энфилде». Аргентинец сменил на посту Майкла Каррика, которого не спасли даже два сумасшедших камбэка на «Олд Траффорд» за неделю — в ЛЧ против «Ромы» (3:2) и в АПЛ против «Астон Виллы» (4:4). Каррика уволили 12 ноября, а уже на следующий день клуб объявил его преемника.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Почеттино приступил к работе в Манчестере 18 ноября, сразу после последнего матча во главе сборной США (2:0 с Гаити) — 19 ноября он провёл первую тренировку в Каррингтоне. Аргентинский тренер принял клуб в одной из худших точек за последние десятилетия: «Юнайтед» остаётся единственной командой АПЛ с одной победой в чемпионате (5:2 с «Ипсвичем» ещё в августе) и занимает предпоследнее, 19-е место после 10 игр.

Видео первой тренировки Почеттино дошло до Ираолы

Первое занятие аргентинца с новой командой было снято с дрона, пролетавшего над базой «МЮ». В сеть попал 12-минутный ролик, на котором видно, как при розыгрыше мяча «Юнайтед» выстраивался по схеме 3–2–4–1. Автор вскоре удалил видео и извинился, но запись, естественно, уже успела разлететься по интернету.

«Что вы надеетесь там увидеть? С нами тренировались молодые ребята. Так делать нехорошо», — сказал Почеттино в интервью Sky Sports.

Ролик увидел и главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола, публично осудивший подобные съёмки. Впрочем, Ираола заявил, что по-прежнему не знает, как именно «МЮ» сыграет в предстоящей встрече.

Бруну поставил переговоры о контракте на паузу

Параллельно со сменой тренера в «МЮ» развивается и другая сюжетная линия — с контрактом Бруну Фернандеша. На первой пресс-конференции Почеттино подтвердил, что Бруну останется капитаном — сам португалец назвал нового тренера строгим и рассказал, что тот сразу дал понять игрокам, чего от них ждёт. В том же интервью Sky Sports Фернандеш подтвердил, что получил предложение о новом контракте от «МЮ», но отложил разговор до лучших результатов команды.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

И два года назад, и три года назад, и прошлым летом у меня была возможность уйти, но я каждый раз выбирал остаться. Я всегда показывал, как сильно мне дорог этот клуб и как сильно я хочу побеждать вместе с ним. <...> Я не хочу быть одним из тех игроков, которых я здесь видел — тех, кто просто «отбывает номер» до конца контракта, а там будь что будет. Если в клубе скажут: «Бруну, пора расстаться», — я первым выйду за дверь. Бруну Фернандеш

Соглашение португальца действует до лета 2027-го, у «Юнайтед» есть право продлить его ещё на сезон. На прошлой неделе турецкое издание Fanatik сообщало, что «Галатасарай» готовит предложение по Фернандешу.

The Sun назвал первые тренировки Почеттино «культурным шоком» для игроков

По данным The Sun, футболисты сразу почувствовали разницу с занятиями при Каррике. «Тренировки стали существенно дольше и интенсивнее», — рассказал собеседник издания. При этом, по информации источника, Почеттино уже предупредил игроков, что настоящая работа начнётся только после матча на «Энфилде»: аргентинец провёл с командой всего несколько дней и ещё не успел в полной мере продемонстрировать свои физические требования — дальше будет только жёстче.

«Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

У «Ливерпуля» одна победа в пяти домашних матчах АПЛ

«Ливерпуль» идёт четвёртым, но 13 из 18 очков набрал на выезде: дома команда Ираолы пока обыграла только «Брайтон» (2:0). Сам «Юнайтед» в этом чемпионате ещё не побеждал в гостях, однако в прошлом сезоне выиграл на «Энфилде» со счётом 2:1. Матч начнётся в 19:30 МСК.