«Краснодар» и «Динамо» сыграли вничью в Москве в 15-м туре Российской Премьер-лиги — 1:1.

Перед матчем

После того как «Зенит» проиграл «Рубину» (1:3), «Динамо» хватало ничьей с «Краснодаром», чтобы гарантированно закончить первый круг лидером. Команда Сандро Шварца перед паузой на сборные обыграла «Ахмат» (2:0) и «Факел» (2:1), а на своём поле не теряла очков в РПЛ с июля — шесть побед в шести домашних матчах за это время.

«Краснодар» шёл четвёртым, в пяти очках от москвичей. В прошлом туре команда Мурада Мусаева прервала серию из семи матчей без побед в чемпионате, обыграв ЦСКА (4:2) благодаря в том числе дублю Джона Кордобы. В 12 последних матчах во всех турнирах краснодарцы проиграли «Динамо» лишь однажды.

Ход матча

«Краснодар» активно начал игру, за первые 10 минут несколько раз опасно подобрался к воротам «Динамо», а на 11-й открыл счёт. Гол пришёл с углового: защитники хозяев неудачно вынесли мяч после подачи — Вахания выиграл борьбу и вернул его во вратарскую, где Джон Кордоба выскочил из-за спины Касереса, опередил Лунёва и головой проткнул мяч в сетку. Боковой арбитр поднял флажок, но на ВАР быстро подтвердили — офсайда у колумбийца не было.

После пропущенного гола «Динамо» встрепенулось: в середине тайма два момента было у Ярослава Гладышева — на 25-й он пробил выше ворот после скидки Тюкавина, а через две принял непосредственное участие в ответном голе. Гладышев принял длинный заброс Осипенко на правом краю, на входе в штрафную раскачал Майсона Родригеса, сместился к центру и пробил в дальний угол — мяч изменил направление после рикошета от Максимилиано Гутьерреса и влетел в ворота. У Агкацева шансов среагировать не было, мяч засчитали на Гутьерреса.

«Динамо» — «Краснодар» Телеграм-канал «Динамо»

На 34-й минуте «Краснодар» из-за травмы потерял Дугласа Аугусто — вместо него на поле вышел Кевин Ленини. А на 44-й случился ключевой эпизод встречи: Максим Осипенко в безобидной ситуации выносил со своей половины поля лицом к собственным воротам, как вдруг из-за спины у него выскочил Кордоба и попытался протолкнуть мяч вперёд — именно форвард «Краснодара» был первым на мяче, и Осипенко подбил его ногу, предотвратив чистый выход один на один. Кирилл Левников изначально вообще не заметил фола, но после видеопросмотра удалил Осипенко за лишение явной возможности забить. В следующем же эпизоде Жубал чуть не вывел «Краснодар» вперёд — бразилец замыкал подачу со штрафного головой, но пробил в руки Лунёву.

В перерыве Шварц выпустил Роберто Фернандеса вместо предупреждённого Фомина и перешёл на схему с двумя опорниками, одним из которых стал Бителло. Динамовцы быстро заработали ещё две жёлтые — в первые пять минут второго тайма их получили Рубенс и Рикардо. Однако, несмотря на численное меньшинство, в первой половине тайма «Динамо» не прижималось к своим воротам и периодически выбиралось в позиционные атаки, хотя опасных моментов практически не было ни у тех ни у других.

«Динамо» — «Краснодар» Телеграм-канал «Динамо»

На 64-й минуте «Краснодар» потерял ещё одного футболиста: повреждение получил Жубал, которого Мусаеву пришлось менять на Пальцева. Ближе к концовке гости вспомнили, что имеют на игрока больше, и стали чаще владеть мячом: на 74-й хороший момент был у Уткина — «Краснодар» чуть ли не впервые в большинстве вскрыл оборону «Динамо» слева, но Лунёв справился с ударом низом в ближний угол. Через несколько минут Кордоба выиграл воздух и с близкой дистанции ударил головой, но прямо по центру, где был голкипер «Динамо».

В концовке динамовцы практически перестали встречаться с мячом и ушли в глухую оборону, за что едва не поплатились. Моменты стали возникать каждые несколько минут — у одного только Кристиана их было три: сначала он зарядил выше из выгодной позиции, затем в ближнем углу с его ударом справился Лунёв, а ещё через минуту Касерес в последний момент выставил ногу и не позволил бразильцу внести мяч в ворота после углового. Однако «Краснодар» в большинстве так и не забил — счёт 1:1 сохранился до финального свистка.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

«Динамо» — «Краснодар» Телеграм-канал ФК «Краснодар»

Итог

«Динамо» не рассыпалось после удаления Осипенко и достойно смотрелось во втором тайме — хозяева грамотно оборонялись и заслуженно удержали ничейный счёт. «Краснодар» включился слишком поздно: с явным преимуществом гостей прошли лишь последние 15-20 минут — для победного гола этого оказалось недостаточно.

Бело-голубые набрали 32 очка и вышли на чистое первое место в таблице — они заканчивают первый круг лидерами: даже если «Спартак» догонит «Динамо» по очкам, команда Шварца будет выше благодаря победе в личной встрече. «Краснодар» с 27 баллами остаётся четвёртым.

Результат матча Динамо Москва 1:1 Краснодар Краснодар Динамо: Андрей Лунёв, Максим Осипенко, Давид Рикардо, Рубенс, Даниил Фомин, Битело, Кирилл Глебов, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин, Caceres, Gutierrez Краснодар: Станислав Агкацев, Илья Вахания, Жубал ( Валентин Пальцев 64' ), Лукас Оласа, Кристиан, Александр Черников, Дуглас Аугусто, Жуан Баши, Дмитрий Воробьёв, Rodriguez, Cordoba

Статистика матча 3 Удары в створ 6 3 Удары мимо 9 39% Владение мячом 61% 2 Угловые удары 7 0 Офсайды 5

Что дальше?

Обе команды на неделе завершат групповой этап Кубка России: «Краснодар» 25 ноября сыграет в Грозном с «Ахматом», «Динамо» на следующий день примет «Факел». В чемпионате и те и другие сыграют в гостях 29 ноября — краснодарцы с «Ростовом», москвичи с «Крыльями Советов».