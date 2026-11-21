«Рубин» одержал победу над «Зенитом» дома со счётом 3:1 в 15-м туре РПЛ.

Сергей Семак globallookpress.com

Перед матчем

После трёх поражений подряд без забитых мячей — от московского «Динамо» (0:1), «Спартака» (0:4) и «Крыльев Советов» (0:2) — «Рубин» расстался с Франком Артигой. 24 октября команду возглавил Олег Кузьмин, при котором казанцы выиграли оба матча в РПЛ — с одинаковым счётом 1:0 обыграли «Факел» дома и «Локомотив» в гостях.

«Зенит» приехал в Казань лидером чемпионата, хотя в прошлом туре прервал серию из шести побед подряд: дома против «Ростова» петербуржцы дважды выходили вперёд, но в итоге сыграли 2:2 и подпустили к себе московское «Динамо» — у обеих команд стало по 31 очку. К матчу в Казани восстановился Вендел, однако в центре поля Сергей Семак снова выпустил с первых минут Артёма Карпукаса и Вильмара Барриоса.

Ход матча

В середине первого тайма Игорь Дивеев сбил Ульви Бабаева в штрафной. На 27-й минуте к точке подошёл Эдди Сальседо — Богдан Москвичёв отразил пенальти от итальянца, после чего успел подняться и бросился под повторный удар. «Зенит» после серии добиваний ещё несколько раз выносил мяч почти с линии ворот, но после очередного отскока Бабаев пробил с лёта в падении и открыл счёт.

Через три минуты казанцы забили со второго стандарта. Илья Самошников далеко вбросил мяч из аута, а Игор Вуячич головой отправил его в дальний угол. «Зенит» мог отыграть один мяч ещё до перерыва, когда Максим Глушенков приложился из-за штрафной, но Евгений Ставер перевёл мяч над перекладиной. На перерыв «Рубин» ушёл с комфортным преимуществом — 2:0.

Однако на второй тайм «Зенит» вышел в совсем другом настроении и быстро отыграл один мяч. На 50-й минуте Педро подал угловой на ближнюю штангу, откуда Луис Энрике головой подрезал мяч под перекладину. Вскоре Вега передачей в штрафную нашёл Соболева, тот пропустил мяч на Глушенкова, и Максим с нескольких метров пробил рядом со штангой. Следом уже сам Соболев едва не замкнул прострел Педро.

Пока «Зенит» всё ближе подбирался ко второму голу, Кузьмин сделал тройную замену, и двое из вышедших на поле вернули «Рубину» преимущество в два мяча. На 67-й минуте Дардан Шабанхаджай ворвался в штрафную справа и пробил с острого угла — Москвичёв отбил обратно на него, Дардан с трудом, но сохранил мяч в поле и покатил в центр, откуда Велдин Ходжа забил уже в полупустые ворота.

В концовке «Рубин» был близок к тому, чтобы довести счёт до разгромного: Вуячич забил головой из офсайда, а дальний удар Шабанхаджая пришёлся в перекладину.

Итог

«Рубин» выиграл третий матч из трёх при Кузьмине в РПЛ и поднялся на седьмое место с 21 очком. «Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате с 5 сентября, когда уступил ЦСКА (1:2). Петербуржцы во втором матче подряд потеряли очки — пока что они остаются первыми, но московскому «Динамо» хватит ничьей с «Краснодаром» в воскресенье, чтобы их обойти.

Результат матча Рубин Казань 3:1 Зенит Санкт-Петербург 0:1 Луис Энрике 50' 1:1 Велдин Ходжа 67' Рубин: Евгений Ставер, Андерсон Арройо, Игор Вуячич, Егор Тесленко, Игнасио Сааведра, Lobov, Samoshnikov, Jocic, Iwu, Babaev, Salcedo Зенит: Игорь Дивеев, Нино, Густаво Мантуан ( Джон Джон 70' ), Вильмар Барриос, Артём Карпукас, Педриньо, Луис Энрике, Максим Глушенков, Александр Соболев, Moskvichev, Alip

Статистика матча 9 Удары в створ 2 3 Удары мимо 9 35% Владение мячом 65% 5 Угловые удары 3 2 Офсайды 2

Что дальше?

«Зенит» 24 ноября примет «Крылья Советов» в Кубке России, а «Рубин» на следующий день сыграет дома с «Родиной». В РПЛ обе команды следующие матчи проведут 28 ноября — казанцы примут «Акрон», а петербуржцы сыграют на выезде с ЦСКА.