Московский «Локомотив» планирует назначить исполняющим обязанности главного тренера Дмитрия Хохлова, в данный момент возглавляющего молодежную команду клуба.

Дмитрий Хохлов globallookpress.com

По данным телеграм-канала «Мутко против», назначение может произойти уже в ближайшее время. Также готовится назначение Станислава Сухины начальником основной команды — сейчас он занимает аналогичную должность в молодежке «Локомотива».

Утверждается, что Хохлов — это основной кандидат Бориса Ротенберга, гендиректора клуба. Место спортивного директора в таком случае может занять Гильерме.

Титул чемпиона и два года у руля молодежки

Дмитрий Хохлов выступал за «Локомотив» в качестве игрока с 2003 по 2005 годы, проведя за «железнодорожников» 68 матчей и забив 11 голов. Он стал чемпионом России в составе столичной команды и выиграл Суперкубок страны.

Как тренер больше всего он отметился работой в структуре московского «Динамо». Хохлов — 2-кратный чемпион молодёжного первенства России в качестве главного тренера молодёжной команды динамовцев (сезоны 2013/14 и 2014/15). С 2017 по 2019 годы он возглавлял главную команду «бело-голубых».

Дмитрий Хохлов www.fclm.ru

После этого Хохлов успел поработать в качестве главного тренера в «Сочи» и «Роторе», а с 2024 года возглавляет молодежную команду «Локомотива».

Неопределенность с кандидатурами нового тренера

По данным источника, в «Локомотиве» по-прежнему не определились с кандидатурой постоянного главного тренера.

Помимо Хохлова, рассматриваются варианты с назначением Курбана Бердыева, Сергея Игнашевича и Станислава Черчесова. Ранее среди кандидатов фигурировали Андрей Талалаев и Вадим Евсеев. Не исключено также приглашение иностранного специалиста.

Руководство изначально планирует назначить Хохлова в качестве исполняющего обязанности, а затем провести собеседование с каждым из кандидатов.

Неопределенность с отставкой прежнего тренера

На прошлой неделе глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объявил о досрочном прекращении контракта с Михаилом Галактионовым, однако официального подтверждения от клуба не последовало.

Кроме того, никаких официальных документов об увольнении главного тренера подписано не было. Связано это с крупной неустойкой, которую придется выплатить клубу.