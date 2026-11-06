Московский «Локомотив» на своём поле уступил казанскому «Рубину» со счётом 0:1 в рамках 14‑го тура Российской Премьер‑лиги и теперь занимает 15‑е место с 11 очками. После матча клуб заявил об уходе главного тренера Михаила Галактионова.

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Хотел бы сообщить о досрочном прекращении контракта с Галактионовым. На этом этапе мы решили прекратить сотрудничество. Спасибо Михаилу Михайловичу!» — цитирует слова главы совета директоров железнодорожников Алексея Нагорных издание «Чемпионат».

Безыдейный «Локомотив» против «Рубина»

Перед этим матчем московский клуб находился в зоне стыковых матчей, а «Рубин», напротив, оттуда выбрался, выиграв в 13‑м туре у «Факела» (1:0) под руководством исполняющего обязанности главного тренера Олега Кузьмина, принявшего команду после ухода Франка Артиги.

Галактионов изменил схему, выставив трёх центральных защитников, в том числе опытного Джикию, а справа появился Пиняев, который отлично навесил в начале игры на Сильянова, но Ставер потащил мяч из‑под перекладины. «Рубин» мог ответить голом Ульви Бабаева, но Морозов его накрыл. После первого тайма владение было в пользу «Локомотива» (62 %–38 %), но атаки гостей были острее.

После перерыва у «Локомотива» появились Руденко и Бакаев, которые оживили игру, но более опасный момент создал «Рубин» после удара Самошникова, который несколько сезонов отыграл в составе железнодорожников. Спас Митрюшкин.

Победу гостям принёс стандарт: Митрюшкин исчерпал лимит чудес, когда Фассон позволил Егору Тесленко открыть счёт ударом с лёта из центра штрафной на 71-й минуте.

Статистика матча 4 Удары в створ 6 4 Удары мимо 9 61% Владение мячом 39% 6 Угловые удары 7 3 Офсайды 1

После этой победы «Рубин» поднялся уже на 7-е место с 18 очками, а Кузьмин стартовал с двух побед кряду. «Локомотив» опустился в зону прямого вылета с 11 очками и теперь получит нового главного тренера.

Кто придёт на смену Галактионову

«Хотел бы извиниться за этот момент. Эмоции превысили, была горечь поражения. Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживают нас и справедливо критикуют. Тем, кто пришел сегодня, низкий поклон. Много факторов: соперник, готовность игроков. Монтес не мог играть. Со "Спартаком" оборона выстраивалась так, чтобы сдержать Угальде. Сегодня сочетание было более сбалансированным», — сказал Галактионов сразу после матча.

Черчесов провёл несколько сезонов в «Локомотиве» во время игроцкой карьеры globallookpress.com

На данный момент известно, что пока команду возглавит бывший полузащитник клуба Дмитрий Хохлов. Но многие СМИ вероятным преемником Галактионова бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который недавно покинул «Ахмат». Также фигурировала кандидатура Леонида Слуцкого.

Сколько Галактионов работал в «Локомотиве» и его достижения в клубе

42‑летний Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года, перебравшись из «Нижнего Новгорода». Тогда команда шла на 14‑м месте в таблице РПЛ и пребывала в жесточайшем кризисе после работы немецкого тренерского штаба. После зимней предсезонки «Локомотив» выдал мощный спурт, набрав 32 очка в 13 турах, и финишировал на 8‑й строчке.

Максим Глушенков globallookpress.com

В следующем сезоне московский клуб занял уже четвёртое место с 56 очками, ведя борьбу за тройку до последних туров. При Галактионове на новый уровень вышел Максим Глушенков: он повторил ассистентский рекорд лиги (16 голевых передач) и впоследствии заслужил приглашение в «Зенит».

Сезон 2024/25 стал менее удачным для «Локомотива»: команда финишировала шестой с 53 очками после 30 матчей. После ухода Глушенкова в клубе зажглась новая звёздочка — воспитанник команды Алексей Батраков, ставший лидером коллектива. Прошлый сезон стал самым успешным для команды за время работы Галактионова — «Локомотив» завоевал бронзовые медали.

Алексей Батраков globallookpress.com

Летом 2026 года железнодорожников покинула большая группа лидеров, что ощутимо сказалось на результатах команды. На момент ухода Галактионова «Локомотив» опустился на 15‑ю строчку, имея в активе 11 очков после 14 игр.

Всего за время его работы «Локомотив» провёл 125 официальных матчей во всех турнирах: одержал 58 побед, 40 раз сыграл вничью и потерпел 27 поражений. Процент побед составляет 46,4 %. 6 ноября клуб объявил об уходе Галактионова.