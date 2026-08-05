5 августа состоится матч первого тура Кубка России, в котором «Зенит» примет «Балтику». Игра начнется в 20:45 мск. Где и как смотреть поединок? Об этом расскажем в нашем анонсе.

Это второй матч в группе С, где пока что лидером являются «Крылья Советов». «Зениту» дают хорошие шансы на успех. Уверенная победа позволит подопечным Сергея Семака единолично возглавить таблицу за счет разницы мячей.

В прошлом сезоне «Зенит» провел успешный матч с «Балтикой» в плей-офф Кубка России. Однако гости ни разу не позволили «Зениту» победить с крупным счетом. При этом «Зенит» мощно стартовал в РПЛ, забив 8 голов в двух турах. Удастся ли сегодня «Балтике» сдержать натиск «Зенита»?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.07.

Коэффициенты букмекеров: 1.38 на победу «Зенита», 4.90 на ничью, 9.50 на победу «Балтики».

Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Зенита» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Балтика» смотрите на LiveCup.Run.