«Спартак» примет «Оренбург» в матче 1-го тура Кубка России, который состоится 5 августа в 18:30 по мск. О том, где смотреть игру, далее в этом анонсе.

«Спартак» провел два удачных уикенда в РПЛ, одержав две победы подряд. Москвичи явные фавориты своего квартета, однако чтобы выйти в лидеры, нужно побеждать сегодня с крупным счетом.

«Оренбург» — непростой соперник, который может преподнести сюрпризы. При этом на прошлых выходных «горожане» проиграли «Зениту» со счетом 0:3.

Букмекеры дают «Спартаку» хорошие шансы. Посмотрим, оправдают ли «красно-белые» свой статус.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают 1.32 на победу «Спартака» и 9.50 на победу «Оренбурга», за 5.30 можно поставить на ничью.

Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз на игру с коэффициентом 2.80.

ИИ предсказал командам нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург» смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча «Спартак» — «Оренбург» в подробном онлайн-репортаже.