Главный тренер екатеринбургского «Урала» Сергей Юран подвел итог матча против «СКА-Хабаровск» (3:0).

Сергей Юран globallookpress.com

«Доволен и содержанием игры, и результатом, и забитыми мячами. Непростой выезд. Я понимал, что нужно разобрать команду — очень неплохая команда, структура, играющая. Поэтому отнеслись со всей серьёзностью. Понятно, искусственное поле, плюс погода. Но в целом игроками доволен. И вот именно то, что я всегда говорил: будет самоотдача, будет запредельное желание — будет результат. Без этого никуда. В целом доволен. Сейчас полетим, будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Юрана клубная пресс-служба.

«Урал» с 7 очками поднялся на 3-е место после 4 игр, а «СКА-Хабаровск» является пока главным аутсайдером турнира, проиграв все 4 встречи.