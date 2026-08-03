Московский «Велес» нанес поражение волгоградскому «Ротору» в матче 4-го тура Первой лиги со счетом 2:1.

Олег Смирнов («Велес»)
Олег Смирнов («Велес») globallookpress.com

Первая половина встречи осталась за волгоградцами. На 33-й минуте нападающий гостей Абу-Саид Эльдарушев точным ударом открыл счет. Отыграться москвичи сумели в середине второго тайма: на 67-й минуте Захар Тарасенко восстановил равновесие на табло. Итоговый успех «Велесу» принес Артур Мурза, который вышел со скамейки запасных и забил победный гол на 84-й минуте.

Результат матча

ВелесМоскваВелес2:1РоторРоторВолгоград
1:0 Захар Тарасенко 67' 2:0 Murza A. 84'
Велес:  Сергей Волков,  Kuptsov,  Rybalko,  Koloskov,  Kotov,  Smirnov,  Sadov,  Zavezen,  Shubin,  Korolkov,  Giraev
Ротор:  Эмерсон,  Chagrov,  Yudintsev,  Danilkin,  Poyarkov,  Ayupov,  Umnikov,  Troshechkin,  Simonyan,  Eldarushev,  Aliev
Жёлтая карточка:  Khubulov A. 90+1' (Ротор)

Благодаря этому триумфу подопечные Александра Грищенко набрали девять очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Нижнего Новгорода» на три балла. «Ротор» с шестью очками в активе опустился на девятое место.