В четвёртом туре российской Первой лиги по футболу «СКА‑Хабаровск» на своём поле потерпел разгромное поражение от «Урала» со счётом 0:3.
Все голы были забиты во втором тайме, а главным героем встречи стал нападающий Мартин Секулич, оформивший дубль.
27‑летний хорват открыл счёт на 50‑й минуте, а через 10 минут реализовал 11‑метровый.
Точку в матче за 4 минуты до конца основного времени поставил молодой нападающий Денис Боков, арендованный у московского «Динамо».
Результат матча
СКА-ХабаровскХабаровск0:3УралЕкатеринбург
0:1 Денис Боков 86'
СКА-Хабаровск: Максим Мухин, Botnar, Borisov, Bliev, Alcalde, Pliev, Motpan, Markitesov, Glotov, Uzhgin, Shkolik
Урал: Итало, Лео Кордейру (Bondarev V. 82'), Selikhov, Ishkov, Bayramyan, Mamin, Malkevich, Korotkov, Sungatulin, Sekulic, Tikhiy
Жёлтая карточка: Давид Шавлохов 87' (СКА-Хабаровск)
«Урал» с 7 очками поднялся на 3-е место после 4 игр, а «СКА-Хабаровск» является пока главным аутсайдером турнира, проиграв все 4 встречи.