В четвёртом туре российской Первой лиги по футболу «СКА‑Хабаровск» на своём поле потерпел разгромное поражение от «Урала» со счётом 0:3.

Мартин Секулич ФК «Урал»

Все голы были забиты во втором тайме, а главным героем встречи стал нападающий Мартин Секулич, оформивший дубль.

27‑летний хорват открыл счёт на 50‑й минуте, а через 10 минут реализовал 11‑метровый.

Точку в матче за 4 минуты до конца основного времени поставил молодой нападающий Денис Боков, арендованный у московского «Динамо».

Результат матча СКА-Хабаровск Хабаровск 0:3 Урал Екатеринбург 0:1 Денис Боков 86' СКА-Хабаровск: Максим Мухин, Botnar, Borisov, Bliev, Alcalde, Pliev, Motpan, Markitesov, Glotov, Uzhgin, Shkolik Урал: Итало, Лео Кордейру ( Bondarev V. 82' ), Selikhov, Ishkov, Bayramyan, Mamin, Malkevich, Korotkov, Sungatulin, Sekulic, Tikhiy Жёлтая карточка: Давид Шавлохов 87' (СКА-Хабаровск)

Статистика матча 0 Удары в створ 16 0 Удары мимо 5 43% Владение мячом 57%

«Урал» с 7 очками поднялся на 3-е место после 4 игр, а «СКА-Хабаровск» является пока главным аутсайдером турнира, проиграв все 4 встречи.