В четвёртом туре российской Первой лиги по футболу «СКА‑Хабаровск» на своём поле потерпел разгромное поражение от «Урала» со счётом 0:3.

Мартин Секулич
Мартин Секулич ФК «Урал»

Все голы были забиты во втором тайме, а главным героем встречи стал нападающий Мартин Секулич, оформивший дубль.

27‑летний хорват открыл счёт на 50‑й минуте, а через 10 минут реализовал 11‑метровый.

Точку в матче за 4 минуты до конца основного времени поставил молодой нападающий Денис Боков, арендованный у московского «Динамо».

Результат матча

СКА-ХабаровскХабаровскСКА-Хабаровск0:3УралУралЕкатеринбург
0:1 Денис Боков 86'
СКА-Хабаровск:  Максим Мухин,  Botnar,  Borisov,  Bliev,  Alcalde,  Pliev,  Motpan,  Markitesov,  Glotov,  Uzhgin,  Shkolik
Урал:  Итало,  Лео Кордейру (Bondarev V. 82'),  Selikhov,  Ishkov,  Bayramyan,  Mamin,  Malkevich,  Korotkov,  Sungatulin,  Sekulic,  Tikhiy
Жёлтая карточка:  Давид Шавлохов 87' (СКА-Хабаровск)

«Урал» с 7 очками поднялся на 3-е место после 4 игр, а «СКА-Хабаровск» является пока главным аутсайдером турнира, проиграв все 4 встречи.