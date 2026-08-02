2 августа в Эйндховене на стадионе «Филипс» состоится матч за Суперкубок Нидерландов, в котором сыграют ПСВ и АЗ Алкмар. Где и как смотреть игру? Об этом далее в анонсе.
ПСВ сыграет в Суперкубке на правах чемпионат страны. В прошлом сезоне клуб набрал 84 очка, опередив на 19 пунктов «Фейеноорд» в борьбе за титул. АЗ стал победителем Кубка Нидерландов. В финале коллектив со счетом 5:1 разгромил «Неймеген».
Для ПСВ АЗ является удобным соперником. Беспроигрышная серия чемпиона составляет 7 матчей подряд. При этом в 6 из 7 встреч ПСВ одержал победу. Удастся ли сегодня «крестьянам» снова обыграть соперника?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на игру с коэффициентом 2.35.
- Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 1.62 на победу ПСВ, 4.60 на победу АЗ, 1.35 на победу ПСВ в финале, 3.20 на победу АЗ в финале.
- Прогноз от ИИ: победа АЗ Алкмара со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ПСВ — АЗ Алкмар смотрите на сайте LiveCup.Run.