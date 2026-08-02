Футбольный клуб «Нижний Новгород» одержал уверенную домашнюю победу над ярославским «Шинником» в рамках 4-го тура Первой лиги со счетом 3:0.

Фрагмент матча globallookpress.com

Хозяева поля сумели оформить быстрый гол: уже на 9-й минуте встречи защитник нижегородцев Илья Шильников точным ударом вывел свою команду вперед. Во втором тайме подопечные Саши Илича окончательно закрепили игровое преимущество. На 58-й минуте полузащитник Артем Соколов удвоил превосходство «горожан», а спустя всего пять минут, на 63-й минуте, Николай Калинский установил окончательный счет на табло.

Результат матча Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Ярославль Жёлтая карточка: Мамаду Майга 79' (Нижний Новгород)

Статистика матча 6 Удары в створ 2 3 Удары мимо 5 56% Владение мячом 44%

После этой игры «Нижний Новгород» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, «Шинник» с пятью очками находится на 12-м месте.