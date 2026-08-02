Футболисты «АЗ Алкмар» стали обладателями Суперкубка Нидерландов, неожиданно разгромив «ПСВ» на его домашней арене со счетом 4:0.

Алкмарцы вышли вперед на 25-й минуте встречи благодаря точному удару нападающего Мекса Мердинка. Сразу после перерыва, на 51-й минуте, бразильский полузащитник Уэсли Патати с передачи Пера Копмейнерса удвоил преимущество гостей.

Эйндховенцы попытались переломить ход игры, но на 59-й минуте защитник Элайджа Дейкстра забил третий мяч в ворота ПСВ. Окончательный разгром хозяев поля на 66-й минуте оформил Ро-Зангело Дал, зафиксировав итоговые 4:0.

Результат матча

ПСВ Эйндховен 0:4 АЗ Алкмар Алкмар

0:1 Свен Мейнанс 25' 0:2 Weslley Patati 51' 0:3 Элайджа Дейкстра 59' 0:4 Ro-Zangelo Daal 66' пен.

ПСВ: Матей Коварж, Кильянн Сильдийя, Ярек Гасёровский, Райан Фламинго, Джой Веерман, Мауро Жуниор ( Пауль Ваннер 63' ), Свен Мейнанс, Гус Тиль ( Эсмир Байрактаревич 76' ), Деннис Ман ( Рубен ван Боммел 46' ), Noah Fernandez ( Essien Bassey 82' ), Amir Bouhamdi ( Иван Перишич 64' )

АЗ Алкмар: Яри де Бассер, Матео Чавес ( Мес де Вит 72' ), Элайджа Дейкстра ( Сеия Маикума 73' ), Ваутер Гус, Дейви Квакман, Пер Копмейнерс, Свен Мейнанс ( Kees Smit 63' ), Ro-Zangelo Daal, Weslley Patati ( Калвин Стенгс 63' ), Billy van Duijl ( Трой Пэрротт 46' ), Lewis Schouten

Жёлтые карточки: Рубен ван Боммел 54', Иван Перишич 87' — Lewis Schouten 79', Kees Smit 87'

Красная карточка: Джой Веерман 9' (ПСВ)