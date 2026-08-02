Футболисты «АЗ Алкмар» стали обладателями Суперкубка Нидерландов, неожиданно разгромив «ПСВ» на его домашней арене со счетом 4:0.
Алкмарцы вышли вперед на 25-й минуте встречи благодаря точному удару нападающего Мекса Мердинка. Сразу после перерыва, на 51-й минуте, бразильский полузащитник Уэсли Патати с передачи Пера Копмейнерса удвоил преимущество гостей.
Эйндховенцы попытались переломить ход игры, но на 59-й минуте защитник Элайджа Дейкстра забил третий мяч в ворота ПСВ. Окончательный разгром хозяев поля на 66-й минуте оформил Ро-Зангело Дал, зафиксировав итоговые 4:0.
Результат матча
ПСВЭйндховен0:4АЗ АлкмарАлкмар
0:1 Свен Мейнанс 25' 0:2 Weslley Patati 51' 0:3 Элайджа Дейкстра 59' 0:4 Ro-Zangelo Daal 66' пен.
ПСВ: Матей Коварж, Кильянн Сильдийя, Ярек Гасёровский, Райан Фламинго, Джой Веерман, Мауро Жуниор (Пауль Ваннер 63'), Свен Мейнанс, Гус Тиль (Эсмир Байрактаревич 76'), Деннис Ман (Рубен ван Боммел 46'), Noah Fernandez (Essien Bassey 82'), Amir Bouhamdi (Иван Перишич 64')
АЗ Алкмар: Яри де Бассер, Матео Чавес (Мес де Вит 72'), Элайджа Дейкстра (Сеия Маикума 73'), Ваутер Гус, Дейви Квакман, Пер Копмейнерс, Свен Мейнанс (Kees Smit 63'), Ro-Zangelo Daal, Weslley Patati (Калвин Стенгс 63'), Billy van Duijl (Трой Пэрротт 46'), Lewis Schouten
Жёлтые карточки: Рубен ван Боммел 54', Иван Перишич 87' — Lewis Schouten 79', Kees Smit 87'
Красная карточка: Джой Веерман 9' (ПСВ)