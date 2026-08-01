«Ленинградец» на своем поле одержал победу над «Сочи» в матче четвертого тура Первой лиги — 2:1.

Первый гол в матче забил Артём Кулишев на 64-й минуте. На 81-й минуте хозяева удвоили преимущество благодаря автоголу Игоря Калинина. Спустя три минуты Калинин забил в чужие ворота и сократил разрыв в счете, но на большее гостей не хватило.

Команды завершили встречу в неполных составах — сначала Даниил Родин оставил «Ленинградец» в меньшинстве на 72-й минуте, а спустя пару минут Михаил Игнатов уравнял количество игроков на поле.

Результат матча Ленинградец Ленинградская область 2:1 Сочи Сочи 0:1 Игорь Калинин 81' 0:2 Игорь Калинин 84' Жёлтая карточка: Матвей Першин 74' (Ленинградец)

Статистика матча 3 Удары в створ 4 5 Удары мимо 9 39% Владение мячом 61%

«Ленинградец» набрал четыре очка и поднялся на девятое место в Первой лиге, «Сочи» с тем же количеством баллов опустился на 11-ю строчку в турнирной таблице.