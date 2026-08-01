В матче 4‑го тура российской Первой лиги «Спартак» из Костромы не смог на своём поле переиграть красноярский «Енисей» — 2:2.

Амур Калмыков globallookpress.com

На 12‑й минуте счёт открыл форвард хозяев Амур Калмыков, а через 20 минут гости отыгрались после гола Александра Масловского.

На 58‑й минуте Калмыков оформил дубль, но «Енисей» смог уйти от поражения на 81‑й минуте после точного удара молодого хавбека Марата Тлехугова.

Результат матча Спартак Кс Кострома 2:2 Енисей Красноярск 0:1 Tlekhugov M. 81' Спартак Кс: Shamov, Bugriev, Bugarin, Zhilmostnykh, Tarasov, Nikiforov, Ghurtskaia, Meshcheryakov, Nemchenko, Kaptilovich, Kalmykov Енисей: Oparin, Shershov, Bogatyrev, Tses, Maslovskiy, Chukanov, Kanaplin, Lomakin, Ivanov, Mazurin, Okladnikov

Статистика матча 3 Удары в створ 2 5 Удары мимо 3 40% Владение мячом 60%

«Спартак» с 8 очками пока второй в таблице Первой лиги, а «Енисей» (7) — пятый.