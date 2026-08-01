В матче 4‑го тура российской Первой лиги «Спартак» из Костромы не смог на своём поле переиграть красноярский «Енисей» — 2:2.
На 12‑й минуте счёт открыл форвард хозяев Амур Калмыков, а через 20 минут гости отыгрались после гола Александра Масловского.
На 58‑й минуте Калмыков оформил дубль, но «Енисей» смог уйти от поражения на 81‑й минуте после точного удара молодого хавбека Марата Тлехугова.
Результат матча
Спартак КсКострома2:2ЕнисейКрасноярск
0:1 Tlekhugov M. 81'
Спартак Кс: Shamov, Bugriev, Bugarin, Zhilmostnykh, Tarasov, Nikiforov, Ghurtskaia, Meshcheryakov, Nemchenko, Kaptilovich, Kalmykov
Енисей: Oparin, Shershov, Bogatyrev, Tses, Maslovskiy, Chukanov, Kanaplin, Lomakin, Ivanov, Mazurin, Okladnikov
«Спартак» с 8 очками пока второй в таблице Первой лиги, а «Енисей» (7) — пятый.