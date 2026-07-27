«Рубин» обратился в экспертно‑судейскую комиссию РФС в связи с удалением защитника команды Ильи Рожкова во время матча против «Краснодара» (1:3). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Илья Рожков — защитник «Рубина» globallookpress.com

Напомним, что Рожков был удален с поля на 18-й минуте встречи за удар локтем в нос Хуана Боселли. Решение было принято после вмешательства VAR.

В следующем поединке РПЛ «Рубин» сыграет против тольяттинского «Акрона» 1-го августа.

Ранее главный тренер Франк Артига прокомментировал поражение казанской команды в матче против «Краснодара».