Бывший футболист, а ныне известный телекомментатор Константин Генич не считает вернувшегося в «Краснодар» Дмитрия Воробьёва прямой заменой Джону Кордобе.

Джон Кордоба globallookpress.com

«Кордобу невозможно заменить вообще ни в каком виде. Кто бы там ни играл, какого бы нападающего ни приобрели. Значение Кордобы для „Краснодара“ и структуры игры… Действительно тот самый случай, когда говорят: „Незаменимых нет“, а он незаменим. Воробьёв — совершенно других качеств и других функций игрок. Ему надо привыкать к новым партнёрам, „Краснодару“ надо привыкать к тому, что любит Воробьёв. Но я просто боюсь представить: если бы не было Воробьёва, кто бы играл? Посмотрим, как Воробьёв адаптируется», — сказал Генич в видео на YouTube‑канале «Коммент. Шоу».

В стартовом матче нового сезона РПЛ «Краснодар» на выезде переиграл «Рубин» со счётом 3:1. Кордоба эту встречу пропускал из‑за травмы, а на острие атаки вышел Воробьёв, отыгравший 80 минут.